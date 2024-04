Tudi naši vlaki bodo morali voziti 160 kilometrov na uro

V nadaljevanju preberite:

Dnevi povezovanja Evrope, nekdanji dnevi TEN-T, so letos v Bruselj privabili rekordno število udeležencev, več kot 3700, saj se pripravlja nova prometna ureditev z jasnimi navodili za prihodnja desetletja. Evropski koridorji se podaljšujejo v Ukrajino, Moldavijo in na zahodni Balkan. V preteklih desetih letih je bilo za to namenjenih 50 milijard evrov, od tega 75 odstotkov za železnice. V prihodnjih šestih letih pa bo treba najti 200 milijard evrov.

Program TEN-T je uspešna zgodba, zdaj pa smo še bolj usklajeni kot pred 20 leti, je ob odprtju dejala komisarka za promet Adina Valean. Prihodnja prometna infrastruktura bo morala postati bolj odporna, saj nihče ne želi gledati, kako velike investicije odnesejo poplave ali druge naravne nesreče, ki se dogajajo čedalje pogosteje in so posledica podnebnih sprememb.