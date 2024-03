Velike ambicije Hrvaške na evropskih koridorjih

V nadaljevanju preberite:

Tudi Hrvaška želi čim bolje izkoristiti svoj geografski položaj in ob pomoči financiranja iz blagajn EU svoja glavna jadranska pristanišča, Reko, Ploče in Split, čim bolje povezati s širšim evropskim železniškim omrežjem. Prenovljena uredba o vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T), ki je vsebinsko že v celoti usklajena med evropskim parlamentom in svetom EU, bo slovenski južni sosedi močno razširila manevrski prostor.

Hrvaška po novem leži na štirih evropskih koridorjih. Doslej je bila na sredozemskem in rečnem koridorju Ren–Donava, po novem bo še na koridorjih Baltsko morje–Jadransko morje in Zahodni Balkan–Vzhodno Sredozemlje. Tako bosta v evropske koridorje poleg pristanišča Reka vključeni še pristanišči Ploče in Split. »Hrvaška ima priložnost, da postane eno od glavnih vozlišč na zemljevidu TEN-T,« je ocenila namestnica generalnega direktorja v generalnem direktoratu evropske komisije za mobilnost in transport Maja Bakran.