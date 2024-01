Kamionski terminal napovedal večja vlaganja Luke

V nadaljevanju preberite:

Luka Koper je včeraj slovesno odprla nov kamionski terminal, ki bo izboljšal logistiko v pristanišču in središče Kopra razbremenil tovornega prometa. »To najsodobnejše parkirišče za tovornjake je velika pridobitev za pristanišče, za vse, ki prihajajo poslovno, za prebivalce in okolico kot tudi za vso državo,« je ob odprtju novega terminala poudarila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Sestala se je z novo upravo podjetja in se pogovorila predvsem o obsežnih investicijah, ki jih načrtujejo v prihodnjih letih.

»Načrt investicij Luke Koper je v prihodnjih letih vreden skoraj milijardo evrov. Danes se bomo posvetili predvsem naložbam v letu 2024,« je napovedala Alenka Bratušek, ki je v svojem nagovoru in v odgovorih novinarjem poudarila, da je do novega terminala pomagala tudi država.