Kolo je na sto kilometrov le malo počasnejše od vlaka

Države Evropske unije so prve nacionalne energetske in podnebne načrte (NEPN) pripravljale pred epidemijo covida-19 in pred energetsko krizo, ki je pospešila odpravo rabe plina in sprožila tudi jedrsko renesanso. Poleg tega so se ambicije Evropske unije povečale, ta naj bi že do 2030 emisije zmanjšala za 55 odstotkov, za 2040 pa je predlagani cilj 90-odstotno zmanjšanje. A že stari NEPN niso dovolj upoštevani, za nove, ki morajo biti ostrejši, pa tudi ni gotovo, da bodo uresničeni, tudi zaradi morebitnega obrata v evropski politiki.

»Dobili smo 25 od 27 načrtov, manjkata NEPN Poljske in Avstrije,« je na konferenci Focusa povedal Thomas Bernheim iz evropske komisije. Več držav ni predlagalo vključitve malih podjetij, prometa in stavb v sistem trgovanja z emisijami, kar bo veljalo za vse leto 2027. Napredek vidimo pri odpravi fosilnih goriv, čeprav so nekatere države stopile korak nazaj. Po deležu obnovljivih virov v končni rabi energije le sedem članic dosega cilje.