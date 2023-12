Na trasi drugega tira odpirajo penino

V nadaljevanju preberite:

Danes teče penina na viaduktu Gabrovica, čez deset dni bodo nazdravili na Vinjanu. Turški delavci iz podjetja Yapı Merkezi so postavili zadnjo od 13 preklad na 416 metrov dolgem železniškem viaduktu in bodo tako omogočili postavitev novih tirov med Krasom in Istro 30 metrov pod slavnim cestnim viaduktom Črni Kal. Prihodnji teden bodo delavci Kolektorja CPG spojili še dvesto metrov daljši viadukt Vinjan. Vse tri omenjene viadukte je zasnoval Marjan Pipenbaher iz Pontinga.

Pokanje zamaškov in zdravice na vmesni postaji gradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so smiselni tudi zato, ker je gradnja po dveh letih in pol nekako na polovici. Pravočasno zgrajena dva viadukta in v celoti zgrajen predor Škofije so bili pogoj, da podjetje 2TDK lahko unovči 80 milijonov evrov nepovratnih kohezijskih evropskih sredstev in k temu pripadajočih 14 milijonov evrov državnih sredstev.