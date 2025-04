Podnebnega zakona še ne bo, v vsakem primeru bodo fosilna goriva dražja

V nadaljevanju preberite:

Vlada danes ni sprejela podnebnega zakona, kljub vsem potrditvam pred obravnavo, vključno s predvidenimi pojasnili ministra Bojana Kumra po seji vlade. Po seji so sporočili le, da se bo koalicija, ki ima podnebni zakon zapisan kot prednostno nalogo v koalicijski pogodbi in zaradi te naloge je bilo oblikovano tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, o zakonu še pogovorila. Neuradno ga v celoti podpira zgolj Levica, čeprav prenaša tri direktive in je podlaga za dodatnih 200 milijonov evrov iz nove sheme trgovanja z emisijami.

Zakon so začeli pripravljati pred dvema letoma in pol, ga usklajevali z nevladnimi organizacijami, GZS, kmetovalci, avtoprevozniki in drugimi, najtrši oreh pa so bili in so, neuradno, poslanci državnega zbora. Najbolj sporna določba se je dotikala trošarin in davka na ogljikov dioksid. Pri posebni obravnavnavi avtoprevoznikov je evropsko določena minimalna trošarina, vsaka država pa lahko določi svojo vrednost. Avtoprevozniki tako na bencinskih servisih plačajo slovensko trošarino, nato pa jim država vrne razliko do minimalne trošarine.