Poplavnih škod ne bo več plačevala vsa družba

Urejanje prostora bo lahko učinkovito pri, denimo, preprečevanju pozidave poplavnih ali plazovitih območij, ko bo več sodelovanja in bodo podatki združeni v uporabne baze. Veliko je narejenega na posameznih področjih, a je vse še zelo razdrobljeno. Geosfero določa 20 zakonov in še več podzakonskih aktov, zato zdaj na ministrstvu za naravne vire in prostor napovedujejo zakon o geosferi.

V geosfero spada vse, glavni agens pa je voda, razen pri potresih, so povedali na strokovnem posvetu ob dnevu Zemlje. Za zemeljske plazove imamo štiri baze podatkov. V Spinu uprave za zaščito in reševanje je baza podatkov o plazovih, ki so ogrozili človeška življenja. V bazi aplikacije Ajda so plazovi, ki povzročijo škodo več kot 0,3 odstotka državnega proračuna, kar je danes približno pet milijonov evrov.