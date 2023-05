Združenje industrije pijač podpira kavcijski sistem

»Dvoletna študija potrjuje, da v Sloveniji potrebujemo kavcijski sistem za izpolnitev ciljev za ločeno zbiranje plastenk in recikliranje do leta 2025 in 2029,« sporočajo iz Združenja industrije pijač pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Sistem naj bi vključeval PET plastenke in pločevinke iz kategorij brezalkoholne pijače, embalirana voda, sokovi in nektarji, pivo, mešanice na osnovi piva ali vina. Predlagana višina kavcije je 20 centov, ki naj ne bo obdavčena.

Študija poudarja, da Slovenija potrebuje en nacionalni sistem, ki ga na neprofitni osnovi vodi administrator in je zadolžen za celotno organizacijo delovanja sistema in upravljanje. Udeležba proizvajalcev pijač je obvezna, prav tako prevzem na prodajnih mestih. Za uvedbo kavcijskega sistema bodo potrebovali najmanj 18 mesecev.

Študijo je za Združenje industrije pijač opravil mednarodni strokovnjak z Norveške, Ole Lund Haugen. V Sloveniji obstaja tveganje nedoseganja slovenskih in evropskih ciljev. Stopnja recikliranja je danes za kovinsko embalažo 59-odstotna, plastično embalažo 45-odstotna in za steklo 98-odstotna. Z uporabo nove evropske metode kalkulacije stopnje recikliranja bo delež ločenega zbiranja še padel.

Kavcije pomenijo več dela za uporabnike embalaže in manj za komunalce. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pri zbiranju imamo po tržnih deležih dve veliki kategoriji embalaže pijač, 42-odstotni delež piva in 28-odstotni delež vode. Prevladujeta dve glavni vrsti embalaže, 53 odstotkov je pločevink, 47 odstotkov pa plastenk PET. Posebnost Slovenije je tudi struktura trgovine. Na trg damo v Sloveniji na leto približno 510 milijonov enot embalaže pijač.

Študija ugotavlja, da kavcijski sistem v Sloveniji potrebujemo za izpolnitev ciljev za leti 2025 in 2029 ter zagotavljanje zadostnih količin recikliranega materiala za krožno gospodarstvo. Potrošnikom mora biti kavcija v celoti vrnjena in prikazana ločeno od maloprodajne cene pijače. Vzpostavitev kavcijskega sistema za sestavljeno embalažo je dopolnitev oziroma nadgradnja kavcijskega sistema za embalažo za ponovno polnjenje.

Zdaj je vse preprosto, še v pravo ločevanje odpadkov ni nihče zares prisiljen. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Manj smetenja

Kavcijski sistem bi v Sloveniji po predlogu industrije pijač zajel plastenke in pločevinke od 0,1 mililitra do treh litrov. Predlagajo tudi ureditev enega centralnega zbirnega in sortirnega centra (v osrednjem delu Slovenije) ter dve lokalni središči (prekmurski in primorski del Slovenije). Pred tem bo treba izvesti tudi študijo o lokacijah trgovin in prodanih ter prevzemnih količinah.

Združenje industrije pijač podpira uvedbo kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke. FOTO: Sara Muzar

Kavcijski sistem za embalažo pijač je vzpostavljen in delujoč že v 13 državah Evropske unije: Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Islandija, Latvija, Litva, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Slovaška in Švedska. Tudi v Sloveniji imamo že vzpostavljen kavcijski sistem za povratno stekleno embalažo.

Med prednosti kavcijskega sistema prištevajo sledenje in doseganje sedanjih in prihodnjih okoljskih materialnih ciljev Slovenije na področju zbiranja in recikliranja (visoke stopnje vračanja), zmanjševanje onesnaženja, smetenja, emisij CO2, visoko razpoložljivost kakovostnega recikliranega PET in aluminija, zmanjševanje porabe deviškega materiala z višjo stopnjo porabe recikliranega materiala, omejevanje pronicanja plastičnih mikrodelcev v okolje, dvig okoljskega zavedanja pri potrošniku ob ustreznem in konstantnem pristopu ozaveščanja, informiranja in spodbujanja.

Podpora največjih proizvajalcev pijač. FOTO: Sara Muzar

Minister za okolje, prostor in energijo Bojan Kumer, je potrdil mnenje ministrstva, da je kavcijski sistem ustrezen ukrep za dosego ciljev na področju embalaže pijač, poleg tega zmanjšuje količine odpadkov v okolju, ohranja vire, spodbuja krožno gospodarstvo in preprečuje tudi onesnaževanje s plastiko, kar je velika globalna skrb.