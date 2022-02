Mop o njem v superlativih, večina ga je raztrgala

V nadaljevanju preberite:

Kaj pričakujejo od novega zakona o varstvu okolja, smo vprašali Intersoh, Surovino, Dinos in Slopak. Glede na izražene pomisleke zakon »najšibkeje« ureja prav področje proizvajalčeve razširjene odgovornosti, saj namesto družb za ravnanje z odpadno embalažo za posamezen tok uvaja eno organizacijo, družbe pa skrbi tudi pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj v bodoče, če bo zakon sprejet v predlagani dikciji. O tej mag. Darja Figelj, direktorica Intersoha, pravi, da je »že na prvi pogled jasno, da gre za preobsežen zakon in da njegova vsebina sodi v vsaj tri zakone«, polega tega ne odpravlja »ključne težave trga upravljanja z odpadki pri nas – netransparentnosti«. Tej in pomanjkanju nadzora Figljeva pripisuje tudi kopičenje odpadkov. »A sprememba v zgolj eno, monopolno neprofitno organizacijo, teh anomalij ne bo odpravila, pač pa jih bo le prikrila. Prava rešitev bi bila ustanovitev neodvisne agencije, ki bi kot regulator skrbela za urejen in pošten trg z odpadki ter pravične cene pri ravnanju z odpadno embalažo. V Sloveniji potrebujemo agencijo, ki bo naredila red in ureditev in bo skladna z EU zakonodajo,« je odločna Figljeva, ki opozarja, da je določba, »na podlagi katere se trg ravnanja z odpadki monopolizira, v nasprotju z EU zakonodajo«, saj preprečuje dostop do trga in s tem prost pretok med državami.