Zgodovinski dan za zaščito ogroženih morskih psov

Delegati držav članic konvencije o trgovini z ogroženimi prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter njihovimi deli (CITES) so na zasedanju v Panami izglasovali zaščito za dodatnih 54 vrst morskih psov. Ta poteza bo pomagala zmanjšati dobičkonosno in okrutno trgovino s plavutmi morskih psov, poroča AFP.

Odločitev, ki je bila sprejeta z večino, na zadnji dan dvotedenskega srečanja delegatov iz 183 držav in EU, pomeni, da bo trgovanje z morskimi psi iz družin kladvenic in Carcharhinidae strožje regulirano.

Delegatka iz Paname Shirley Binder je za AFP izjavila, da bo »zgodovinska odločitev« o morskih psih pomenila, da bo odslej zaščitenih veliko število vrst morskih psov, ki predstavljajo do 90 odstotkov trga s temi živalmi.

Trgovanje s kladvenicami bo strožje regulirano. FOTO: Ludovic Marin/Afp

Trgovino s plavutmi morskih psov poganjajo nenasitni apetiti prebivalcev v Aziji, zlasti v Hongkongu, na Tajvanu in v Japonski. Čeprav naj bi bilo meso morskih psov skoraj brez okusa in želatinasto, velja juha s plavutjo morskega psa za poslastico, ki jo uživajo bogatejši sloji, pogosto z njo postrežejo tudi na porokah in pogostitvah.

V trgovini s plavutmi morskih psov se letno obrne okoli 500 milijonov ameriških dolarjev. Kilogram plavuti morskega psa pa doseže tudi tisoč dolarjev.

V trgovini s plavutmi morskih psov se letno obrne 500 milijonov ameriških dolarjev. FOTO: Isaac Lawrence/Afp

»Ta dan bo ostal v spominu kot dan, ko smo obrnili tok zgodovine in preprečili izumrtje morskih psov in mant,« je odločitev komentiral Luke Warwick, direktor nevladne organizacije Wildlife Conservation Society (WCS). »Odločilni naslednji korak bo uveljavitev novih pravil in zagotovitev, da bodo čim prej prispevale k strožjemu upravljanju z ribjimi staleži in strožjih pogojih trgovanja.«

Po podatkih okoljske skupine Pew je vsako leto ubitih med 63 in 273 milijonov morskih psov, večinoma zaradi njihovih plavuti in drugih delov. Ker številne vrste potrebujejo več kot deset let za dosego spolne zrelosti, poleg tega pa se počasi razmnožujejo, je prekomeren lov močno zmanjšal številčnost populacij.

Prizadevanja naravovarstvenikov so vodila k preobratu leta 2013, ko je CITES uvedel omejitve trgovanja z nekaterimi vrstami morskih psov. Na tokratnem vrhu sta si Japonska in Peru prizadevali za zmanjšanje števila vrst, ki so zaščitene, vendar pa so bili njuni predlogi zavrnjeni.

Poleg strožje zaščite morskih psov so delegati odločali o 52 drugih predlogih za spremembo ravni zaščite ogroženih vrst, s katerimi se lahko trguje. Med njimi so bile žabe, krokodili, goslaši (ribe) in nekatere vrste želv.

Konvencija CITES, ki je začela delovati leta 1975, je vzpostavila mednarodna pravila trgovanja z več kot 36.000 prostoživečimi vrstami. Podpisalo jo je 183 držav in EU, ki šteje kot ena država.