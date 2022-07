Divje rastline in živali prekomerno izkoriščamo

V nadaljevanju preberite:

Milijarde ljudi v razvitih državah in državah v razvoju vsak dan »uporabljajo« prostoživeče (divje) živali in rastline za hrano, energijo, materiale, zdravila, rekreacijo, navdih. Stopnjevanje krize biodiverzitete, zaradi katere izumrtje grozi milijonu znanih rastlinskih in živalskih vrst, ogroža prispevek teh vrst človeštvu. Velika težava je tudi prekomerno izkoriščanje divjih živali in rastlin. Ravnanje z njimi mora postati bolj trajnostno.

»Z okoli 50.000 divjimi vrstami, ki so v uporabi na različne načine, vključno z več kot 10.000 vrstami, ki se nabirajo neposredno za človeško prehrano, so podeželski prebivalci v državah v razvoju najbolj ogroženi zaradi netrajnostne rabe divjih vrst, pri čemer jih pomanjkanje komplementarnih alternativ pogosto sili v izkoriščanje divjih vrst, ki so že ranljive,« je povedal dr. Jean-Marc Fromentin, eden od treh predsednikov, ki so bdeli nad pripravo Poročila o oceni trajnostne uporabe prostoživečih vrst. Pripravila ga je Medvladna znanstveno-politična platforma o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), ki jo je ustanovil Program Združenih narodov za okolje (UNEP).