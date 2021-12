Dolga veriga množičnega pobijanja v imenu lažne naslade

V nadaljevanju preberite:

Hitrost, s katero zaradi človekovega pohlepa in izjemnega povečanja potreb po živalskih (seveda tudi iz divjih živali) in rastlinskih izdelkih trenutno izumirajo živalske vrste – šesto množično izumrtje –, je tisočkrat večja od zgodovinskega povprečja in največja od časov, ko so (iz)umrli dinozavri. To je bilo pred 65 milijoni let. Vanda Felbab-Brown, avtorica knjige The Extinction Market: Wildlife Trafficking and How To Counter It (Trg izumrtja: trgovanje z divjimi živalmi in kako se mu postaviti nasproti), meni, da bi to morali razumeti podobno kot podnebne spremembe. Kot globalno ekološko katastrofo, ki bi nas morala prisiliti, da naslovimo človeške razloge zanjo. Tudi zato, ker strahotno krčenje biotske raznovrstnosti, divji lov in trgovanje z divjimi živalmi med drugim predstavljajo grožnjo javnemu zdravju (od sarsa in covida do ebole). Na trgu – kjer močno dominira Azija – je največje povpraševanje po kritično ogroženih vrstah: malih luskavcih, vseh preostalih vrstah nosorogov ter afriških slonih (gozdnih in savanskih).