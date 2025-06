Ambivalenten odnos stranke SD do Boruta Pahorja

Izjava bivšega predsednika republike in bivšega predsednika SD Boruta Pahorja, da tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid, je odprla vprašanja, kakšen je dejansko njegov status v stranki SD. Izkazalo se je, da je večplasten. Nekateri vplivni funkcionarji trdijo, da že desetletje ni v evidenci članov stranke, istočasno pa ne morejo mimo dejstva, da ima v skladu z gentlemanskim dogovorom zamrznjen status v stranki.

»Pravice do osebnih mnenj v stranki ali izven nje sicer ne odrekamo nikomur, si pa hkrati s tem ne dovolimo, da bi mnenja, ki niso v skladu s strankinimi vrednotami, načeli in prepričanji vplivala na delo stranke ali njene politike. Konkretno, ko gre za izjavo Boruta Pahorja o Gazi, se od njegovega stališča ograjujemo,« so nam iz stranke odgovorili na več vprašanj, ki se odpirajo ob Pahorjevem izvajanju glede Gaze.

Zanimalo nas je tudi, ali Pahor je s svojim stališčem kršil statut SD, ali so njegova stališča do genocida v nasprotju z vrednotami stranke SD in v nasprotju s stališči ministrstva za zunanje zadeve, ki ga vodi Tanja Fajon. Poleg tega pa še, če Pahor, ki je stranko SD vodil 15 let, na volitvah leta 2008 pa jo je popeljal do zmage na parlamentarnih volitvah in s tem do vodenja 9. slovenske vlade, s svojimi stališči povzroča škodo stranki.

Odgovorili so, da je SD »avtonomna politična stranka, ki kot taka avtonomno in neodvisno od mnenj posameznikov, bivših ali neaktivnih članov stranke, podaja svoja stališča in jih zagovarja v javnem političnem in družbenem diskurzu«.

V Pahorjevem krogu pravijo, da je odnos stranke SD do njega dvoličen. Ko ga potrebujejo, je njihov član, ko se z njim ne strinjajo, se poskušajo od njega distancirati.

Niso pa iz stranke odgovorili na vprašanje, ali je kateri član stranke SD oziroma organ stranke sprožil postopek za Pahorjevo izključitev iz stranke, glede na to, da je Pahor s svojim stališčem do genocida znova izzval veliko nemira v stranki. Tako podpredsednik stranke Luka Goršek kot vodja poslanske skupine SD Jani Prednik trdita, da Pahor ni član stranke, ker da že več kot 10 let ne plačuje članarine. Prednik pa pravi, da ga v evidenci članov stranke ni že vsaj 10 let. Po njegovi oceni se je SD Pahorju simbolno odpovedala že davno, kar po njegovo kažejo tudi odzivi funkcionarjev stranke na Pahorjeva stališča do genocida v Gazi.

Neformalni status zamrznjenega člana

Ko je Pahor postal leta 2012 predsednik republike, je zamrznil svoje članstvo v stranki. O podaljšanju zamrznjenega statusa je bila tudi govora, ko se je po drugem mandatu na čelu države o tem pogovarjal s tedanjo predsednico stranke Tanjo Fajon. Statusa zamrznjenega člana ne najdemo v statutu stranke, gre pa za gentlemanski dogovor med Pahorjem in stranko SD. Nazadnje mu je zamrznjeni status potrdila Tanja Fajon, zdaj tudi zunanja ministrica, ki za razliko od Pahorja trdi, da gre v Gazi za genocidna dejanja, zato se s Pahorjevimi ocenami seveda ne strinja.

Mimogrede, sin Boruta Pahorja Luka Pahor, ki je zaposlen na MZZ in je bivši član Mladega foruma SD, pa meni, da se v Gazi dogaja genocid, kar je izrazil z objavo na socialnem omrežju.

