Bivši predsednik končno snel masko …

Kateri od treh? Jah, oni, ki ga je v nedeljski Intervju na TV Slovenija povabil Jože Možina. Pa vemo, koga omenjeni gospod vabi – Milana Kučana in Danila Türka ne bi nikoli, no, do zdaj ju nikoli ni. Ostane novo pečeni influencer in podjetnik, predavatelj (ne vem česa?!) celo na Kitajskem, Borut Pahor, ki je vlogo Možinovega gosta odlično odigral. Vedel je, kaj Možina želi slišati in prenesti javnosti.

Spomnil je, da je kar dolgo vodil neko stranko, ki je del sedanje koalicije in ki mu že družinska tradicija pravi, da ji mora ostati lojalen, za kar je do zdaj vselej na volitvah izbiral njo, da pa se utegne to tudi spremeniti, če bo naslednja volilna ponudba neprepričljiva. Napovedal je zaton »tranzicijske levice, ki da je postala konservativna, nepripravljena na spremembe, zaradi česar Slovenija izgublja in zamuja razvojne priložnosti«. Bravo, Borut, sem si rekel. Končno! Da te je bivše članstvo v Zvezi komunistov bremenilo, tako kot tudi vodenje njene naslednice, ki naj bi vendarle še vedno zrla v levo, sem osebno čutil še v času, ko sva tesneje sodelovala. Zdaj pa si se lepo, pogumno izkašljal in pripravil teren za prestop. Ne ugibajmo kam? Priznaj, da te je JJ vselej fasciniral, tudi ko sta se javno prerekala.

Iz vsega povedanega me sodelovanje v Intervjuju z Možino niti ni toliko presenetilo. Me pa je – in to frapiralo –, ko je na Možinovo vprašanje o nedavnem nastopu predsednice republike Nataše Pirc Musar v evropskem parlamentu in njeni izjavi, da se v Gazi dogaja genocid, Evropa pa molči, odgovoril, da je sicer imela odličen govor, da pa besede o genocidu sam ne bi izustil, ker ga tako ne ocenjuje. »Vsi smo zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja zato, da bi opravila s Hamasom,« je pojasnil, »pozabljamo pa, da Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce in kljub poskusom, da bi bil sprejet dogovor med Hamasom in Izraelom ob posredovanju ZDA in Katarja o razpletu tega vprašanja, še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev. Zato palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno težo.« »Copy paste« stališč, ki jih slišimo iz vrst SDS in Logarjevih Demokratov. Poenostavljeno povedano: Izrael res nekoliko pretirava, a za 54.000 pobitih civilistov v Gazi, od teh kar 18.000 otrok, ter za sestradanost preživelih, ker Izrael ovira dostavo humanitarne pomoči, je kriv Hamas! Sedemdesetletna okupacija Palestini dodeljenega prostora, dezavuiranje vseh resolucij varnostnega sveta in generalne skupščine OZN, kontinuirana gradnja nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, zločinsko početje izraelske vojske po zločinskih ukazih vlade, so le nesorazmerni ukrepi.

Škandalozno, Borut! Da bi se spustil tako nizko, si nisem predstavljal niti takrat, ko sva se najbolj prepirala. Vselej sem te vendarle imel za tankočutnega, empatičnega, humanega, človekoljubnega misleca in politika. Bil si pa iskren, kar je seveda tudi vrlina. Kakorkoli že, upam, da bo vsaj kdo od tovarišev in tovarišic, ki so te leta 2012 podprli h kandidaturi za predsednika Republike, namesto da bi še en mandat zaupali dr. Danilu Türku, spoznal svojo takratno zmoto. Pri meni, Borut, si izgubil še zadnjo drobtinico spoštovanja, ki sem ti ga izkazoval iz najinega večletnega sodelovanja in visoke funkcije, ki si jo opravljal.

A ko sem že pri tej temi, spet pozivam vlado, da če že drugega konkretnega ne more storiti v bran umirajočih v Gazi, poleg bolj abstraktnih nastopov sem pa tja, tudi v varnostnem svetu OZN, o rešitvi dveh držav … naj v Bruslju, skupaj s Španijo, Irsko, Norveško, Malto in še kom, postavi veto nad 17. svežnjem sankcij proti Rusiji, ki mimogrede kaznujejo tudi nekaj Evropejcev, ker – kot jaz osebno – gledajo na vojno v Ukrajini drugače kot predlagateljica ukrepov Kaja Kallas, vse dotlej, dokler enakovredne sankcije ne bodo sprožene tudi proti Izraelu! Če si jih zadnji ne zasluži, si jih še manj, glede na posledice njenih dejanj na življenje ljudi, zasluži Ruska federacija!

