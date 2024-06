Andreja Katič: Žal mi je, da se zdi, da je na ministrstvu kaos

Na podlagi spremembe letnega načrta dela službe za notranjo revizijo ministrstva za pravosodje za letošnje leto, ki jo je ministrica Andreja Katič tudi podpisala, je notranja revizorka Suzana Hötzl opravila revizijo postopkov nakupa nepremičnine na Litijski cesti v Ljubljani.

Revizija, kot smo pisali, močno obremenjuje nekdanjo ministrico Dominiko Švarc Pipan in ni potrdila njenih očitkov »o skrbno načrtovanem delovanju peščice uradnikov v ozadju nakupa objekta na Litijski«.

Po objavi izsledkov notranje revizije so se pojavili očitki na račun revizorke in samega nastanka revizije. V tem trenutku očitno tudi ni jasno, ali je revizija sploh dokončna.

Andreja Katič pravi, da po njenem mnenju ni, saj revizorka ni počakala na pripombe, ki so jih imeli nekateri revidiranci na osnutek revizijskega poročila. »Zame zato to revizijsko poročilo ni dokončno,« poudarja tokratna gostja podkasta Moč politike, ki ga zaradi aktualnosti izjemoma objavljamo danes in ne v siceršnjem rednem nedeljskem večernem terminu. »Tožilstvu in policiji bom zato ob reviziji predala tudi odziv tistih revidirancev na osnutek, na katerih odzive revizorka ni počakala.«

Kaj je skušala doseči generalna sekretarka

Iz zapisnika zaključnega usklajevalnega sestanka glede notranje revizije na pravosodnem ministrstvu, ki je bil 10. junija, je razvidno, da je generalna sekretarka pravosodnega ministrstva Saša Renko predlagala, da se do nje zelo obremenjujočih navedb - večkrat se namreč omenja kazniva dejanja, ki naj bi jih storila - opredeli tudi Dominika Švarc Pipan.

Revizorka je na to pripombo odvrnila, da je imela Švarc Pipanova dovolj časa za seznanitev s postopki v zvezi z nakupom nepremičnine ter da bo imela možnost pojasnjevanja glede ostalih navedb v drugih postopkih.

Revizijo je Saša Renko nato želela vrniti v fazo priprave osnutka revizijskega poročila, vendar revizorka na to ni pristala.

Kaj je z zunanjo revizijo nakupa

Ministrico smo tudi vprašali, ali drži, da ima notranja revizorka pravosodnega ministrstva policijsko varstvo. Prisluhnite, kaj je povedala.

Preverili smo tudi očitke na njen račun, češ da ni naročila tudi zunanje revizije postopka nakupa nesojene sodne stavbe na Litijski. »Ko so se v medijih pojavili ti očitki sem zadevo preverila in ugotovila, da jo je nekdanji v.d. generalnega sekretarja ministrstva Žarko Bogunovič res naročil oziroma da je za to pristojni sodelavec pridobil tri ponudbe za zunanjo revizijo, ki pa so ostale v predalu.«

Kako je to mogoče, da ponudbe iz predala nato sploh niso prišle? Si je stavbo zdaj že ogledala in kakšen vtis je dobila, je res sodelavcem dejala, da bi jo bilo najbolje porušiti?

Bo torej zdaj naročila zunanjo revizijo? Po ministričinih besedah je seveda mogoče naročiti še zunanjo revizijo, vendar bi bili v hierarhičnem smislu obe reviziji - tako notranja kot zunanja - enakopravni. Z zunanjo revizijo torej ni mogoče povoziti notranje.

»Počakala pa bom na nasvet, kaj naj naredim. Morali bomo namreč vprašati na Nacionalni preiskovalni urad in tožilstvo, s katerimi podatki sploh lahko razpolagamo zaradi preiskave, ki je v teku. Katero dokumentacijo lahko damo zunanji reviziji?«

Andreji Katič je žal, da se ustvarja vtis, da je na resorju,ki ga vodi, kaos. »Znašla sem se med tnalom in nakovalom.«

Z ministrico smo se pogovarjali tudi o drugih aktualnih vprašanjih, med drugim nas je zanimalo, ali bi imela pomisleke, če bi predsednik vlade Robert Golob po izvolitvi Marjana Šarca za evropskega poslanca za novega ministra za obrambo predlagal Damirja Črnčeca.

Misli, da bi lahko sodelovala z nekom v vladi, ki stranko SD dojema kot dediče genocidne komunistične partije? V njenem programu in kandidatih za poslance pa je videl namen kraje, biznisiranja in uničevanje Slovenije z nezakonitimi migracijami? To je namreč Črnčec pisal na družbenih omrežjih še leta 2018. Poglejte, kaj je Andreja Katič, sicer tudi podpredsednica SD, odgovorila. Povedala pa je med drugim tudi, da bo zdaj lahko tudi uradno predlagala Milana Brgleza za državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu.