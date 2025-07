Bosta poleg Gibanja Svobode tudi SD in Levica dobili svojo politično kvoto?

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba je pred zadnjo redno rotacijo diplomatov, ki jo bo opravila v tem mandatu. Tako so v torek na zunanjem ministrstvu objavili razpis za 18 vodij diplomatskih in konzularnih predstavništev, na katerih se bo diplomatom letos ali prihodnje leto iztekel mandat, in sicer v Zagrebu, Rimu, Antenah, Haagu, Københavnu in drugod.

Na ta mesta se lahko prijavijo karierni diplomati, a prav ta razpis razkriva tudi možnosti, kateri položaji zanimajo vladajoče.