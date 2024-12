Minister Jevšek bo odšel za veleposlanika

V nadaljevanju preberite:

Pred novim valom rotacij na veleposlaništvih so Gibanje Svoboda in Socialni demokrati »zase« rezervirali Budimpešto in Sarajevo, tja bodo imenovali nekarierne diplomate, kar lahko storijo skladno z zakonom o zunanjih zadevah. Omejitev je postavljena pri desetih odstotkih veleposlaništev.

V tem mandatu je Gibanje Svoboda že izkoristilo eno takšno kvoto, saj je Meliti Župevc, državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade, omogočilo odhod na stalno predstavništvo na Dunaju.