Brglez odhaja s pravosodnega ministrstva

Milan Brglez predčasno odhaja z mesta državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu in se jeseni vrača na ljubljansko fakulteto za družbene vede. S svojo odločitvijo je že seznanil ministrico za pravosodje Andrejo Katič, je ta potrdila za STA. Informacijo o odhodu Brgleza so prvi objavili na portalu N1, za STA pa so jo potrdili tudi na ministrstvu za pravosodje.

Brglez v pojasnilu ob odstopu navaja, da je že nekaj časa razmišljal o tem, da je v vse bolj kompleksnem svetu, v katerem mednarodno pravo skorajda izginja, treba okrepiti raziskovanje in poučevanje o mednarodnem pravu in človekovih pravicah. »Zato sem v preteklih dneh seznanil vse pristojne, da se s 1. oktobrom 2025 vračam na Fakulteto za družbene vede,« je zapisal.

Dodal je, da se ministrici Katič, predsedniku SD Matjažu Hanu, predsedniku vlade Robertu Golobu, vsem sodelavkam in sodelavcem ter političnim sopotnicam in sopotnikom zahvaljuje za zaupanje v času, ko je bil državni sekretar ter za skupno opravljeno delo.

Ob tem je izrazil upanje, da bodo vsi skupaj in vsak po svojih močeh nadaljevali delo v korist in obrambo človekovih pravic in svoboščin ter okrepitve mednarodnega prava, ki je za Slovenijo »edini močan steber v viharjih današnje razbite mednarodne skupnosti«.

Vlada je Brgleza na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala 15. julija lani. Pred tem je bil Brglez med leti 2008 in 2014 predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kasneje je bil poslanec (sprva stranke SMC in nato SD) in predsednik državnega zbora. Od julija 2019 do 2024 pa je bil poslanec Evropskega parlamenta.

Leta 2022 je kandidiral za predsednika republike, lani pa se je potegoval za mesto predsednika SD, vendar ga je za 10 glasov premagal gospodarski minister Han.