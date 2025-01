V smeteh celjske bolnišnice končali izvidi in občutljiva dokumentacija

Splošna bolnišnica Celje se je znova znašla v središču pozornosti, in sicer zaradi malomarnega ravnanja z najobčutljivejšimi podatki. V smeteh so namreč dokumenti z občutljivimi podatki o pacientih.

Večja količina izvidov, seznamov operacij, čakalnih vrst za preglede in drugih zdravstvenih podatkov pacientov omenjene bolnišnice se je znašla v enem od kontejnerjev pri oddelku za patologijo in citologijo. Med njimi naj bi bili izvidi pacientov, ki so bolnišnico obiskali od jeseni 2022 na različnih oddelkih: za okulistiko, nevrologijo, urgenco in dermatologijo.

V SB Celje so že uvedli interno preiskavo, sumijo namreč, da gre za nevestno delo in tatvino.

Kot poroča portal Necenzurirano, je informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik proti celjski bolnišnici uvedla postopek inšpekcijskega nadzora zaradi suma neustreznega ravnanja z zdravstveno dokumentacijo pacientov. Po navedbah portala so namreč večji kupi kopij izvidov, seznamov operacij, čakalnih vrst za preglede, vpisnih nalepk in drugih medicinskih podatkov končali v smeteh.

Nevestno delo in tatvina

V celjski bolnišnici so uvedli interno preiskavo, ki še ni končana. Preliminirane ugotovite kažejo, da je prišlo do nevestnega dela v službi in tatvine. Zadevo pa so predali pristojnim organom.

»Seznanjeni smo, da se je del zdravstvene dokumentacije znašel v vreči pod nadstrešnico celjske bolnišnice. Zato smo uvedli interno preiskavo, ki še ni končana. Trenutno še zbiramo vse potrebne informacije, na kakšen način je do neljubega dogodka, ki ga seveda obžalujemo, sploh prišlo,« so za Necenzurirano pojasnili v celjski bolnišnici.

Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Občutljivi podatki v rokah tretjih oseb

Kot piše Necenzurirano, se po veljavnih predpisih izvidi pacientov in seznami operacij ne bi smeli znajti v smeteh. Zdravstveno dokumentacijo bi morali v celjski bolnišnici uničiti tako, da iz nje ne bi bilo mogoče razbrati medicinskih podatkov pacientov. Nosilce podatkov, kartoteke in listine je prepovedano odmetavati v smeti, saj v tem primeru obstaja tveganje, da bi najobčutljivejši zdravstveni podatki končali v rokah tretjih oseb.

Ob tem so v bolnišnici dodali, da so ambulantam priskrbeli ustrezne rezalnike papirja, ki so namenjeni uničevanju dvojnikov zapisov. Če bi se rezalniki pokvarili, bi morali v posamezni ambulanti v tem primeru vrečo z dokumentacijo odnesti v centralni arhiv bolnišnice, ki poskrbi za ustrezno uničenje dokumentacije.

V bolnišnici so še poudarili, da zaščiti in varovanju osebnih podatkov namenjajo veliko pozornosti.

Na izvidih naj bi bilo mogoče najti vse podatke o pacientih.