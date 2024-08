Poleg odhodov zdravnikov tudi manj specializantov

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je v javnosti završalo, da so v Splošni bolnišnici Celje odpoved dali še trije zdravniki specialisti radiologije, so nas nekateri zaposleni opozorili, da bo to vplivalo tudi na drugo osebje. Tako naj bi se že zdaj večkrat zgodilo, da drugo osebje dopoldne nima dela, popoldne pa delajo po podjemni pogodbi. Vodstvo pojasnjuje, da včasih pacienti ne sporočijo, da jih ne bo ali zamudijo, dogajajo se tudi motnje v delovanju aparatov.

Nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin, ki je bil nekoč tudi direktor celjske bolnišnice, je jasen: »Direktor razporedi predstojnike, ki morajo organizirati delo. V enem letu bi lahko skrajšali čakalne dobe, samo ljudi je treba razporediti na delo. Ključno pa je, da lastnik, to je država, ne ve, koliko lahko zdravnik letno naredi, in ga očitno tudi ne zanima. Izgube bolnišnic pa rastejo. Problem je samo organizacija. In ni tako samo v celjski bolnišnici, tudi v obeh UKC. Skupna značilnost vseh je, da zdravniki diktirajo količino dela, ki jo imajo popoldne dvakrat več plačano.«