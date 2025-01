Cilj: leta 2035 nihče več brez strehe nad glavo

V nadaljevanju preberite:

Primerno bivališče je temeljna človekova pravica ter pomemben element socialne varnosti in dostojanstva posameznika. To je eno od vodil, iz katerih je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) izhajalo pri pripravi prve strategije za preprečevanje in končanje brezdomstva v Sloveniji. V sodelovanju z več drugimi resorji so si postavili cilj, da do leta 2035 ne bo nikogar, ki ne bi imel strehe nad glavo.