Sprejmejo vsakogar, ki pride pred vrata

V nadaljevanju preberite:

»Zadnjič je prišel gospod iz Bosne, ki v Sloveniji dela in je tudi zavarovan, a je imel na obisku mamo, ki je potrebovala pomoč. Izvedel je, da lahko pride k nam, in smo ji pomagali,« pove Stanislav Mahne, nekdanji predstojnik kirurškega oddelka v Splošni bolnišnici Izola, ki že deset let prostovoljno vodi ambulanto pro bono v Kopru. Takih ambulant, ki sprejemajo paciente brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, je v Sloveniji pet.

Predstavniki vseh ambulant pro bono so se minuli teden sestali v Ljubljani, kjer so preučili dodatne možnosti sodelovanja in izmenjave pozitivnih praks. Naš zdravstveni sistem je – kljub številnim kritikam v javnosti – večinoma dobro delujoč, dejstvo pa je, da se nekateri ljudje iz takih ali drugačnih razlogov znajdejo zunaj njega, opozarjajo sogovorniki iz ambulant pro bono. Te so večinoma organizirali posamezni zdravniki v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami in lokalno skupnostjo.

Kako delujejo pro bono ambulante v Kopru, Ljubljani, Mariboru, Kranju in na Jesenicah? Kdo išče pomoč pri njih?