Covid-19 na počitnicah: kakšne so moje možnosti

Načrtujte pravočasno

Dobro preverite, katere države so varne za potovanje. FOTO: Getty Images

Kam torej odpotovati

Ali zavarovanje krije zaplete zaradi koronavirusa

Najpogostejša neznanka pred odhodom na počitnice je, ali zavarovanje krije stroške, če na potovanju zbolite zaradi koronavirusa in potrebujete zdravniško pomoč v tujini.







Poleg tega če na potovanju zbolite zaradi koronavirusa in morate v izolacijo, vam zavarovanje potovanj v tujino krije stroške podaljšanega bivanja v nastanitvi, ki je enaka kategoriji nastanitve, v kateri ste bivali v času potovanja. Kaj to pomeni? Če načrtujete 7-dnevni dopust ali potovanje in se okužite prvi dan potovanja ter vam je odrejena 10-dnevna izolacija, vam zavarovanje krije dneve izolacije nad že predvidenih sedem dni dopusta.



Če potujete z družino in imate sklenjeno



A pozor, nobeden od paketov zavarovanj potovanj v tujino ne krije stroškov odpovedi poleta ali hotela, če je potovanje odpovedano zaradi ukrepov za zajezitev epidemije ali pandemije (npr. omejitve gibanja, prepoved letalskih prevozov, nastanitvene omejitve, zapiranje državnih meja).



Zavarovanje v okviru posebne akcije v času od 10. 5. 2021 do 31. 12. 2021 krije tudi stroške prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, ki nastanejo, ker so vam v tujini odredili karanteno, ker ste bil v tujini v stiku s kom, ki je zbolel za boleznijo covid-19, sami pa ste zdravi.



Tudi v tem primeru družinsko zavarovanje krije stroške prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja tudi družinskim članom, ki so skupaj na potovanju z zavarovancem, ki zboli, se poškoduje ali mora biti v karanteni. Zavarovanje krije stroške do višine zavarovalne vsote, ki je zanj dogovorjena.

Nesreča ne počiva niti na počitnicah. FOTO: Getty Images

Ne samo koronavirus – počitnice so lahko zelo nepredvidljive

Še pred odhodom na počitnice poskrbite, da bo vaše premoženje na varnem. FOTO: Getty Images

Še bolj brezskrbno – je vaš dom na varnem?

Kam vas vleče letošnje poletje? Če stavite na drugo polovico poletja in na avgustovsko razpoloženje na turističnih destinacijah, potem bodo naslednji nasveti dobrodošli.Če spadate med tiste, ki se za počitnice radi odločajo intuitivno in v zadnji minuti, je letos vendarle bolj smiselno, da ste malo bolj preudarni. Skrbno načrtovanje počitnic je prav zaradi spreminjajočih se razmer po svetu ključnega pomena. Vaši načrti se lahko čez noč postavijo na glavo – od odpovedi potovanj, nepričakovanih karanten do podaljšanja bivanja v tuji deželi. Vse to je seveda povezano z dodatnimi stroški in tudi nepotrebno slabo voljo in negotovostjo.Prvi korak pri načrtovanju počitnic je nedvomno izbira prave destinacije. Spremljajte stanje obolelosti zaradi covida-19 in izberite destinacijo z najboljšo epidemiološko sliko. Potovanje v rdeča in temno rdeča območja so tvegana, saj ste lahko zelo hitro izpostavljeni bolezni in hkrati dodatnim ukrepom, kot je izolacija ali prepoved poleta domov.Če boste potovali v Evropi, si lahko pomagate z zemljevidom obolelosti, ki ga vsak četrtek objavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) . Tukaj boste dobili pravi vpogled v dejansko stanje v različnih državah, kar vam bo nedvomno olajšalo izbiro destinacije.Pomembno je tudi, da se hkrati pozanimate, kakšni so pogoji za vstop v posamezno državo in kakšni so vsesplošni ukrepi. Marsikatera država zahteva, da izpolnite državne obrazce, s katerimi dokazujete svojo pot.Načrtujte tudi prihod domov – preverite pogoje za vstop v Slovenijo za različne države. Ti se lahko spremenijo tudi med vašimi počitnicami.Ne samo zaradi epidemije koronavirusa, na počitnicah morate biti pripravljeni na vse možne scenarije. Žal se ti ne odvijajo vedno po vaših sanjskih načrtih. Izguba prtljage, kraja, poškodba, nesreča, poškodba, slabost, bolezen … to je le kratek seznam nevšečnosti, ki vam lahko v hipu pokvarijo počitnice. Le če boste resnično dobro pripravljeni, boste lahko konkretno zmanjšali to slabo voljo in ne nazadnje stroške, ki so povezani s temi nepredvidljivimi situacijami.S turističnim zavarovanjem Zavarovalnice Triglav vam v omenjenih primerih ne bo treba raziskovati in iskati pomoči v neznanem okolju. Usmerili vas bodo na pravo mesto in poskrbeli za hitro in učinkovito pomoč. S telefonskim klicem na +386 2222 2864 v 24-urni asistenčni center boste prišli do potrebne pomoči, ki bo rešila vašo težavo.Pred odhodom na lepše pa je pomembno, da poskrbite še za eno zelo pomembno zadevo – varnost vašega doma. Si predstavljate, da vas ob vrnitvi domov čaka pravo razdejanje? Da nepridipravi med vašo odsotnostjo vdrejo v vaš dom ali da vam kakšno poletno neurje uniči vaše premoženje?Zato pred odhodom poskrbite za vse varnostne ukrepe, med katere spada tudi zavarovanje doma, ali preverite vse bonitete, ki jih prinaša Triglav Komplet, v katerega lahko vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate sklenjena vi in vaši družinski člani.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav