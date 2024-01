Do osebnega zdravnika lahko že v 15 minutah, do specialista v 10 dneh

Marsikdo se vpraša, kako ravnati, da takrat, kadar zdravnika najbolj potrebujemo, do njega pridemo hitro in enostavno. In kaj narediti, da stroški zdravljenja ne bodo naenkrat tako visoki, da jih ne bomo zmogli.

Rešitev je zavarovanje Specialisti z asistenco

Vsakdo, mlajši od 85 let, lahko sklene dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco. Zavarovanje omogoča hiter in enostaven dostop do zdravnikov, diagnostike in zdravljenja, vključene pa so lahko tudi operacije, rehabilitacija in preventivni pregledi.

In kaj to pomeni v praksi – če potrebujete specialista, se z napotnico obrnete na asistenčni center, kjer vam pomagajo izbrati specialista in urediti termin pregleda. Od te točke naprej imate sogovornika, ki vas vodi skozi proces zdravljenja, ureja termine pregledov in posegov, vas obvešča o naslednjih korakih in seveda, v sklopu zavarovanja, krije tudi stroške zdravljenja. Do pregleda pri specialistu lahko posameznik pride običajno že v 10 dneh.

Halo Doktor: od napotitev na nadaljnje specialistične preglede do razlage izvidov in odgovorov na vaša zdravstvena vprašanja. FOTO: Zavarovalnica Generali

Kaj pa, če še nimate napotnice za specialista

Ker so osebni zdravniki pogosto zelo obremenjeni, je tudi za pregled pri njih in na napotnico treba čakati. A ker se zavedamo, da je ob bolečinah ali poslabšanem zdravstvenem stanju težko čakati, smo v zavarovanje Specialisti z asistenco vključili storitev Halo Doktor. To je video ali telefonski posvet z osebnim zdravnikom na daljavo, ki vam je na voljo takoj (video posvet običajno v 15 minutah) ali v terminu, ki ga izberete sami (video ali telefonski posvet). Zdravnik vam po posvetu izda izvid, ki lahko vsebuje napotitev k specialistu. S tem izvidom lahko nadaljujete specialistično zdravljenje iz zavarovanja.

Osebni zdravnik lahko v posvetu na daljavo pomaga z nasveti in nadaljnjimi napotitvami na zdravljenje ter pri pojasnitvi izvidov.

Osebni zdravnik je preko storitve Halo Doktor na voljo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih, med 6. in 22. uro. Z njim se lahko posvetujete o zdravstvenih težavah, pomaga pa vam lahko tudi pri razlagi izvidov. Če je treba, vas lahko z izdanim izvidom napoti k specialistu.

Nekatera zdravstvena stanja zahtevajo več pregledov – kako poteka zdravljenje, če imate sklenjeno zavarovanje Specialisti z asistenco

Ko zbolimo, si želimo, da bi čim hitreje in s čim manj iskanja, čakanja in preusmerjanja prišli do zdravnikov in posegov. In tudi pri tem je zavarovanje Specialisti z asistenco v veliko pomoč. Sodelavci v asistenčnem centru so usposobljeni, da posameznika pravilno usmerjajo skozi celoten proces zdravljenja, vi pa se lahko tako v celoti osredotočite le na zdravljenje in okrevanje.

Kako sklenem zavarovanje Specialisti z asistenco

Preprosto, lahko se obrnete na agenta zavarovalnice Generali ali zavarovanje sklenete po spletu. Za sklenitev zavarovanja zdravstveni pregled ni potreben, zato je celoten postopek še toliko bolj enostaven.

Marsikdo se vpraša, koliko stane takšno zavarovanje. Na to vnaprej ne moremo podati natančnega odgovora, ker je to odvisno od starosti, izbranega paketa in kritij. A premije se začnejo že pri 8,22 evra mesečno za osnovni paket pri starosti 16–25 let. Tridesetletnik lahko Specialiste z asistenco sklene že za 8,68 evra mesečno.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko dobite še popust ZAME, ki lahko znaša do 35 odstotkov, izkoristite pa lahko tudi ZAME kupon, ki vam v prvem letu zavarovanja prinese še dodaten popust. Kupon lahko člani programa prednosti prenesete na strani generali-zame.si ali dobite pri svojem zastopniku.

Generalijevo zavarovanje Specialisti z asistenco odlikuje zelo visoko zadovoljstvo uporabnikov/zavarovancev: - povprečna ocena zadovoljstva z zdravstveno obravnavo: 4,9 /5 - povprečna ocena zadovoljstva s Halo Doktor: ocena zdravnika 2,98/3

ocena izvedbe klica 2,94/3 Vir: Medifit, anketa zadovoljstva z Asistenco Zdravje Generali, 2023 in Medifit, anketa zadovoljstva s storitvijo Halo Doktor, 2023

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali