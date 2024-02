Do športnih izdelkov prek znane aplikacije

V zadnjih letih smo se začeli zavedati pomena lastnega zdravja in si prizadevati za preventivo ter iskati načine, kako ga kar najbolj krepiti. Seveda je za zdrav duh v zdravem telesu najlažje poskrbeti z redno športno dejavnostjo. Raziskava, ki so jo v preteklem letu opravili v Sloveniji, je pokazala, da sta daleč najbolj priljubljena športa pohodništvo in kolesarjenje, saj je možnosti za tovrstno rekreacijo resnično veliko. S pohodništvom se tako danes rekreativno ukvarja kar 72 % vprašanih, s kolesarjenjem pa 51 %.

Željam Slovencem sledi tudi Glovo, večkategorijska platforma, ki omogoča dostop do različnih vrst izdelkov in jedi na zahtevo, njihova ponudba pa vključuje tudi enega največjih ponudnikov športne opreme in oblačil v Sloveniji – Intersport.

Skupina Intersport je eden vodilnih svetovnih trgovcev na drobno s športnim blagom in je že dolgo na slovenskem trgu ter je nedvomno pomagala prinesti šport v vsakdan Slovencev.

Podjetji sta partnerstvo še poglobili, saj trenutno za ponudbo v aplikaciji Glovo skrbi 15 trgovin Intersport v 10 slovenskih mestih. Tako imajo uporabniki Glova zdaj dostop do več kot 5000 izdelkov iz Intersportove ponudbe s hitro dostavo na dom v manj kot 35 minutah. Izbirajo lahko med 18 kategorijami izdelkov glede na šport, znotraj katerih so drsanje, fitnes, kolesarstvo, nogomet, košarka, tek, pohodništvo, nordijska hoja in številne druge. Še posebej pestro izbiro boste našli v kategorijah zimskih športov, saj so zimske počitnice že tu.

Raziskava je še pokazala, da 87 % Slovencev, ki se rekreativno ukvarjajo s športom, to počne zaradi svojega zdravja in boljšega počutja. Ne nazadnje je to čas, ki si ga vzamejo zase in sami ali v družbi naredijo nekaj za svoje zdravje, zbistrijo misli in se razbremenijo vsakodnevnih skrbi. Naj manjkajoči kos športne opreme ne bo izgovor, da bi trening preskočili. Le dobre pol ure vas loči do boljšega počutja, ki vam ga lahko zagotovita Glovo in Intersport.

Poleg tega bodo novi uporabniki aplikacije Glovo v tednu od 19. do 25. februarja izkoristili ugodnost brezplačne dostave za naročila iz Intersporta, oddana prek aplikacije.

Naročnik oglasne vsebine je Glovo