Golob zaradi izdaje dovoljenja izraelski družbi Bratuškovo pozval k pojasnilu

26. januarja letos je slovensko ministrstvo za infrastrukturo izraelski letalski družbi Israir izdalo dovoljenje za opravljanje rednih mednarodnih letalskih prevozov med Tel Avivom in Ljubljano. Številne države po svetu so medtem v zadnjem času zaradi zaostrenih razmer na območju Gaze in ravnanja izraelskih oblasti omejile svoje poslovne odnose z Izraelom.

Na izdajo dovoljenja je opozorilo Gibanje za pravice Palestincev, ki je ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek prejšnji teden poslalo poziv za razlago odobritve letalske povezave.

Gibanje zaradi geopolitičnih razmer na ministrico apelira, da »nemudoma prekliče dovoljenja družbi Israir za opravljanje letov med Izraelom in Slovenijo« in naj »pojasni postopek podelitve dovoljenja, zlasti glede (ne)posvetovanja z drugimi pristojnimi organi in morebitnega upoštevanja geopolitičnih in mednarodnopravnih okoliščin.«

Čeprav je zunanja ministrica Tanja Fajon pozvala, da bi bilo nujno ukrepati proti Izraelu s sankcijami, in ne zgolj z besedami, se ministrstvo za infrastrukturo pred izdajo dovoljenja ni posvetovalo z ministrstvom za evropske in zunanje zadeve.

»V skladu s pristojnostmi, ko gre za izdajo dovoljenj za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza, se ministrstvo za infrastrukturo ni obrnilo na nas v zvezi z izdajo dovoljenja izraelskemu ponudniku nizkocenovnih letov,« so za Delo pojasnili na zunanjem ministrstvu.

Na ministrstvu za infrastrukturo se medtem sklicujejo na pravno in zakonsko podlago: »Dovoljenja za opravljanje mednarodnega rednega ali posebnega zračnega prevoza se letalskemu prevozniku ne odobri, če za to obstajajo razlogi (zagotavljanje varnosti zračnega prometa in varovanja civilnega letalstva), ki imajo podlago v pravu EU, čikaški konvenciji in/ali nacionalni zakonodaji.«

Na eni strani ministrica Tanja Fajon poziva k sankcijam Izraela, na drugi strani so vzpostavljeni leti do Tel Aviva. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Golob pričakuje pojasnilo infrastrukturnega ministrstva

Z dogovorom o letih med Ljubljano in Tel Avivom ni bil seznanjen niti Robert Golob. Kot so nam sporočili iz kabineta predsednika vlade, je »premier vprašanje glede dovoljenja že posredoval ministrici Alenki Bratušek, od katere pričakuje, da bo znala tako javnosti kot tudi njemu ustrezno razložiti odločitev ministrstva«.

Premier je sicer že prejšnji teden poudaril, da je Slovenija med vodilnimi državami EU, ki so pozvale k reviziji pridružitvenega sporazuma EU-Izrael. Dejal je, da je skrajni čas, da evropska zunanja služba in evropska komisija pripravita mnenje in nadaljnje ukrepe glede očitne izraelske kršitve določil pridružitvenega sporazuma, ki za ohranjanje odnosov med EU in Izraelom med drugim vključuje spoštovanje človekovih pravic.

Letalska združba Israir je sicer v lasti tretje največje izraelske verige supermarketov Rami Levi Hashikma Marketings. Veriga je bila že leta 2020 vključena v poročilo Organizacije združenih narodov zaradi delovanja v – po razsodbi Meddržavnega sodišča (ICJ) ilegalnih – izraelskih naseljih na Zahodnem bregu, kjer je po navedbah organizacije »uporabljala tamkajšnje naravne vire za poslovne namene,« in »zagotavljala storitve, potrebne za delovanje naselij«.

Večje letalske družbe prekinile redne lete v Izrael

Israir ni edina letalska družba, ki omogoča povezavo med Ljubljano in Izraelom. Lete z Letališča Jožeta Pučnika iz Ljubljane v Tel Aviv s prestopi med drugim ponujajo tudi družbe LOT Polish Airlines, Aegean in Air Serbia.

Nekatere večje letalske združbe po Evropi so zaradi izraelske agresije in pomanjkanja varnosti medtem prekinile redne lete v Izrael. Združba Lufthansa – pod katero spadajo Lufthansa, Swiss International Air Lines AG, Austrian Airlines, Brussels Airlines in Eurowings – je prekinitev letov v Izrael in iz njega podaljšala do 15. junija, piše Haaretz. Italy Airways je zamrznitev letov v Izrael podaljšala do 15. junija, španska Iberia Express pa do 7. junija. British Airways je prekinil vse lete v Izrael in iz Izraela do 31. julija.

Nove skrbi glede varnosti so se pojavile 4. maja, ko izraelski obrambni sistem ni prestregel rakete, ta pa je zadela cesto, ki je od enega izmed terminalov na letališču oddaljena manj kot 500 metrov, poročajo izraelski mediji.

Na spletni strani slovenske vlade za vsa potovanja v Izrael sicer velja visoka stopnja previdnosti: »Premislite o nujnosti potovanja. Odsvetujemo potovanja iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujni. V Izrael potujte samo, če je to res nujno potrebno, ter zapustite državo, če nimate nujnega razloga za bivanje.«