DVK potrdila osem list, prostor za Manco Košir bo ostal prazen

Državna volilna komisija (DVK) je sprejela odločbe o potrditvi osmih list kandidatk in kandidatov, in sicer strank Slovenska ljudska stranka (SLS), Socialni demokrati (SD), Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka (SDS), Levica in Državljansko gibanje Resni.ca za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024.

Zaradi smrti kandidatke na že potrjeni listi kandidatov politične stranke Vesna, kot je znano, gre za Manco Košir, bo po odločitvi članic in članov DVK prostor na glasovnici in javni objavi pod zaporedno številko osem ostal prazen.

Rok za vlaganje list kandidatov se sicer izteče v petek, ko so vlaganje kandidatnih list napovedale še tri politične stranke, in sicer Zelena Slovenija, Nič od tega in Piratska stranka. O veljavnosti teh list ter skupne liste DeSUS in Dobra država bo DVK odločala v soboto, 11. maja 2024.

Za 20-odstotno povišanje nadomestil

V zvezi s predlogom za zvišanje nadomestil za člane volilnih odborov, tajnike in ostale, ki opravljajo volilna in referendumska opravila, ki ga je DVK poslala v soglasje pristojnemu ministrstvu za finance, so člani soglašali, da je treba pri tem predlogu vztrajati, saj sočasna izvedba več glasovanj poleg velike količine dela pomeni tudi veliko odgovornost za vse, ki delajo v volilnih organih. DVK predlaga povišanje nadomestil za delo volilnih organov, kadar se sočasno izvajajo volitve in referendumi, in sicer za 20 odstotkov. V DVK pričakujejo, da bo finančno ministrstvo tokrat predlog sprejelo.

V prihodnjem tednu bo sklicana seja DVK, na kateri bodo članice in člani zaradi različnih prejetih pobud razpravljali o vprašanju ukinjanja volišč in zagotavljanju zakonitosti pri izvedbi volitev, na kar so opozarjali predvsem v stranki SDS.