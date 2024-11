Električni bojlerji bodo ostali, je napovedal minister Jože Novak

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je napovedal odpravo neživljenjskih določil v pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3), ki ga je sprejela prejšnja vlada Janeza Janše pod vodstvom ministra Andreja Vizjaka spomladi 2022.

S pravilnikom so sicer hoteli doseči zmanjšanje rabe primarne energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in ogrevanje sanitarne vode, hkrati pa spodbujati večjo uporabo obnovljivih virov energije. Vendar pa se je pokazalo, da nekatere rešitve, ki jih je prinesel pravilnik, niso življenjske in so v praksi težko izvedljive.

Minister Novak je poudaril, da je treba doseči nacionalne energetske cilje na bolj življenjski način, ki upošteva realne zmožnosti družbe in uporabnikov. Ministrstvo za naravne vire in prostor se je zato že lotilo proučevanja sprememb in dopolnitev pravilnika. Cilj je vzpostaviti ravnovesje med energetsko učinkovitostjo in dosegljivostjo trajnostnih rešitev, ki bodo omogočile pravičen in razumljiv prehod za ljudi in gospodarstvo.

Kot je znano, je razburilo določilo, da bo od leta 2025 prepovedana vgradnja električnih bojlerjev in nekaterih drugih grelnih naprav, kot so IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje.