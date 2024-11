Koalicija za razveljavitev prepovedi bojlerjev

V javnosti v zadnjih dneh odmeva vsebina pravilnika o učinkoviti rabi energije, ki po novem letu prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev in nekaterih drugih grelnih naprav. V SD se zavzemajo za razveljavitev te določbe pravilnika, za spremembe pa so tudi v Levici in Svobodi. Kot pravijo, je treba zaščititi socialno najšibkejše.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je bil sprejet v začetku maja 2022, določa, da uporaba generatorjev toplote, kot so bojlerji, IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje, ni dovoljena, v veljavo pa naj bi stopil z novim letom.

Pravilnik je nekaj mesecev pred uveljavitvijo močno razburil javnost, zato koalicijske stranke pozivajo k razveljavitvi 17. člena, ki prepoveduje uporabo nekaterih generatorjev toplote, oz. k spremembi pravilnika.

»Takšna ureditev je izredno problematična iz vidika enakovredne obravnave in pravičnosti zelenega prehoda,« so v današnjem sporočilu za javnost poudarili v SD.

V poslanski skupini jih moti, ker prepoved ni omejena zgolj na novogradnje, temveč se uvaja tudi v primeru prenove in vzdrževanja obstoječih stavb, ureditev pa se jim zdi diskriminatorna tudi zato, ker končni odjemalci praviloma nimajo univerzalno zagotovljene možnosti za odkup električne energije iz obnovljivih virov pri distributerjih energije, saj je v večstanovanjskih stavbah to domena upravnika, ne odjemalca.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sicer, kot navaja SD, pojasnilo, da tega ukrepa ne bodo izvajali, ker za nadzor primanjkuje inšpektorjev. V poslanski skupini menijo, da v veljavo ne bi smel stopiti ukrep, za katerega ministrstvo samo priznava, da ga ni sposobno izvajati dosledno.

V SD jih sicer skrbi predvsem, kako bo prepoved vplivala na socialno najbolj ogrožene državljane. »Navadni bojlerji so namreč najcenejši in za vgradnjo najbolj enostaven vir ogrevanja. Hkrati pa se tudi najpogosteje pojavljajo v slovenskih gospodinjstvih,« so zapisali in pristojno ministrstvo s prvopodpisanim Janijem Prednikom pozvali k razveljavitvi omenjenega člena.

Da bi pravilnik najbolj prizadel socialno najšibkejše, poudarjajo tudi v Levici, kjer so pripravili svojo pobudo. Kot je v izjavi v DZ danes dejala njihova poslanka Nataša Sukič, se je treba kar najbolj posluževati uporabe obnovljivih virov energije, a ne na »plečih najrevnejših, pa tudi ne na plečih srednjega sloja«. Prepričana je, da bo ta pravilnik najrevnejše še dodatno ogrozil, proti pragu energetske revščine pa potisnil tudi srednji sloj.

Sukič je zato na vlado danes naslovila pobudo v dveh delih. Kot je pojasnila, je treba najprej v Sloveniji definirati, kaj je energetska revščina, pri čemer naj vlada sprejme učinkovite ukrepe za pomoč najbolj ranljivim družbenim skupinam za boj proti energetski revščini in njeno izkoreninjenje.

Drugi del pobude pa se nanaša na pravilnik o učinkoviti rabi energije, »ki ne bodo državljank in državljanov čez noč pahnili na prag ali celo v energetsko revščino«. Kot je pojasnila Sukič, naj država preko Eko sklada zagotovi subvencijo za pokritje cenovne razlike med električnimi bojlerji in električnimi grelnimi telesi in toplotnimi črpalkami ali sončnimi elektrarnami za najrevnejša gospodinjstva in gospodinjstva srednjega razreda.

Vsebino pravilnika je na seji poslanske skupine obravnavala tudi poslanska skupina Svoboda, kjer menijo, da je pravilnik neživljenjski in ga je treba spremeniti oz. popraviti. »Na ministrstvu za naravne vire in prostor so nam danes zagotovili, da prav iz tega razloga že preučujejo možnosti, da se pravilnik prilagodi,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.