Slovenska davkarija nad osebe, ki služijo na platformi OnlyFans

Finančna uprava (Furs) je pridobila podatke o dohodkih, doseženih s poslovanjem prek platforme OnlyFans, so sporočili iz Fursa. Ustvarjalce na onlyfans, ki objavljajo plačljive vsebine na tej platformi, Furs poziva, da preverijo, ali so napovedali vse dohodke, ki so jih dosegli v zadnjih letih iz tega naslova. Če jih še niso, Furs poziva, da to storijo do najpozneje 31. decembra letos.

Kot so navedli, bo namreč Furs izvajal poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, ki so dosegale dohodke na platformi onlyfans. Furs ima namreč podatke o dohodkih, doseženih z objavljanjem vsebin na omenjeni platformi, za več let. Pozivajo, da dejavnost ustrezno priglasijo in napovedo vse dohodke ter se s tem izognejo plačilu globe in odvzemu premoženjske koristi zaradi dela na črno.

Obveznost prijave velja tudi »za nazaj«, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v zadnjih letih.

Drugo leto ciljno usmerjeni nadzor

Ciljno usmerjeni nadzori se bodo začeli izvajati v začetku leta 2025. Nadzori bodo usmerjeni tudi na preverjanje, ali imajo zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij samostojnega, neodvisnega in trajnega opravljanja dejavnosti, ustrezno registrirano dejavnost za poslovanje prek spletnih platform in ali imajo zavezanci prihodke iz tega naslova prijavljene v ustrezni višini za celotna že zaključena leta.

Furs posebej poudarja, da če zavezanci svojih obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljena kršitev dela na črno, je v zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) določena globa za prekršek od tisoč do 26.000 evrov. Hkrati bo izveden odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno.