Gradnjo dela tretje osi ustavila tudi neustavna uredba

V civilni iniciativi 3. razvojna os – jug so vztrajali, češ da bi moralo ministrstvo pri odločanju uporabiti evropsko direktivo iz leta 2002, saj da neustavna uredba viša »mejne vrednosti za obratovanje gradbišč, kar je v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, po katerem izjem za gradbišča ne sme biti«. Poleg tega uporaba neustavne uredbe po mnenju civilne iniciative pomeni kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja, zato so v tožbi pozvali sodišče, naj tega predpisa ne uporabi oziroma naj postopek prekine do sprejetja nove uredbe o hrupu.

Poleg tega je Darsovo gradbeno dovoljenje po mnenju civilne iniciative nezakonito tudi zato, ker temelji na nezakonitem državnem prostorskem načrtu (DPN), izdelanem brez študije različic s celovito presojo vplivov na okolje. Toženi stranki tudi očitajo, da v postopku ni omogočila sodelovanja javnosti. Prav tako je za civilno iniciativo od priprave DPN sporna lokacija predvidene trase hitre ceste, sporno se jim zdi tudi, da se je ministrstvo pri onesnaženosti zraka s prašnimi in drugimi delci oprlo na podatke iz časa epidemije, ki ne kažejo dejanskega stanja.