Uredba o hrupu še vedno v oblakih

Pobudo za oceno ustavnosti so leta 2018 vložili v zasavskem Eko krogu in trojica državljanov iz Zreč, Koroške ter Kopra. Ko so po štirih letih dočakali »razsodbo«, pa so lahko ugotovili le, da se je US v njej osredotočilo zgolj na Aarhuško konvencijo. Kot je že tedaj pojasnila Breda Vrhunec, to pomeni le osredotočenje »na postopek sprejemanja, ne pa tudi na vsebino«. Vrhunčeva je že tedaj dvomila v pravočasne, zlasti pa vsebinske popravke uredbe.

Kot se je izkazalo zdaj, je bil njen dvom upravičen. Ko je namreč Vrhunčeva pred nekaj tedni pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja na MOPE znova poizvedovala, ali se v zvezi z odločbo US vendarle kaj premika, je dobila le skop odgovor, iz katerega, pravi, je mogoče sklepati, da »se ne dogaja nič«. Na prošnjo za podatke o tem, kaj so na MOPE ukrenili v zvezi z odločbo US, ali je imenovana delovna skupina glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v skladu z navedeno odločbo, kdo so člani skupine, ali je bila zainteresirana javnost vabljena k sodelovanju in ali je ministrstvo naročilo strokovne podlage, ji je pooblaščenka posredovala pogodbo s fakulteto za strojništvo za izdelavo strokovnih podlag za spremembo zakonodaje s področja hrupa – ki pa se nanaša le na toplotne črpalke.