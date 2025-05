Igor Vobič: Lakmusov papir kaže, da je v tej državi nekaj narobe z demokracijo

V nadaljevanju preberite:

»Politična oblast je v zadnjih treh desetletjih z različnimi mehanizmi vztrajno poskušala vplivati na uredniško odločanje, o čem naj novinarke in novinarji poročajo in kako naj to delajo. To je najbolj izrazito na javni radioteleviziji, a dogaja se tudi v manjših medijih na lokalni ravni, prav tako v medijih, ki so podvrženi koncentraciji lastništva, zlorabam oglaševanja in prikrojevanja zakonodaje,« pravi Igor Vobič, s katerim smo se pogovarjali še, kako sploh navduševati za študij novinarstva, kakšna je ob porastu umetne inteligence njegova prihodnost, pa tudi kaj prinaša novi zakon o medijih in kje sam vidi rešitev za novinarstvo.