Irma Gubanec začasna direktorica Siola

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji dopisni seji podal soglasje k imenovanju Irme Gubanec na položaj direktorice družbe TSmedia. Gubanec, sicer članica uprave Telekoma Slovenije, bo položaj nastopila v soboto, družbo TSmedia pa bo vodila do imenovanja novega direktorja, so sporočili iz Telekoma.

Gubanec bo na položaju direktorice družbe TSmedia zamenjala Rajka Geriča, ki je družbo vodil od avgusta lani.

Družbo TSmedia, ki je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si, v lasti pa ima tudi blagovne znamk Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution, je Telekom Slovenija želel prodati in je jeseni 2020 sprožil postopek za prodajo, nato pa maja lani prodajo ustavil.