JAZMP vztraja, da matične celice prevzame podjetje Celica

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Celica se ni strinjalo z odločitvijo Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, da mora prevzeti matične celice in dokumentacijo Biobanke, zato se je pritožilo na ministrstvo za zdravje. Tam postopek še teče, v tem času pa so po naših informacijah na Celici prejeli novo odločbo JAZMP z zagroženo kaznijo.