Široka podpora referendumu o Jek

Vse poslanske skupine z izjemo Levice so danes napovedale podporo tako predlogu za posvetovalni referendum o zagotavljanju oskrbe z elektriko z drugim blokom krške nuklearke (Jek 2) in drugimi nizkoogljičnimi viri kot tudi predlogu resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Glasovanje bo v četrtek. Proti so v Levici, kjer menijo, da se želi izsiliti bianco menico za zelo drag projekt, brez možnosti opredelitve samo za obnovljive vire oziroma, da je namen le zabetonirati odločitev o Jeku 2.

Slovenija pred odločitvijo o energetski prihodnosti

Danijel Levičar. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Slovenija stoji pred odločitvijo o energetski prihodnosti,« je v imenu vlade dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program,in dodal, da gre za strateško vprašanje, kako se umakniti od rabe fosilnih goriv in hkrati ohraniti visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe po dostopnih cenah.

Zatrdil je, da energetska mešanica jedrske energije in OVE preverjeno zagotavlja stabilnost in zanesljivost sistema s proizvodnjo zadostnih količin nizkoogljične električne energije, pa tudi, da bodo dostopne vse potrebne informacije.

»Državljanom bodo na voljo specifični podatki projekta, od ekonomskih parametrov do odgovorov na varnostna tveganja in odlaganje radioaktivnih odpadkov. Referendum bo v primeru pozitivnega izida dal legitimiteto za nadaljevanje pripravljalnih aktivnosti do končne investicijske odločitve,« je povedal Levičar.

Široka podpora tudi resoluciji

Resolucija je medtem izkaz politične volje za nadgradnjo nacionalnega jedrskega programa. Deležnikom jedrskega sektorja bo dala signal za razvojno naravnanost in bo pomembno pripomogla k učinkovitejši pripravi na izvedbo projekta Jek 2, je v predstavitvi resolucije dejal Levičar.

Dokument med drugim predvideva vključitev miroljubne rabe jedrske energije v nacionalne strategije z različnih drugih področij ter možnost gradnje novih jedrskih elektrarn, vključno z malimi modularnimi reaktorji, če se to izkaže za ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje narave, in sicer ob zagotavljanju neodvisnega in civilnega nadzora. Upošteva scenarij razvoja elektroenergetskega sistema z mešanico obnovljivih virov in jedrske energije s ciljem zanesljive oskrbe z nizkoogljično električno energijo.

Podnebni svet pozval k preložitvi odločanja

Podnebni svet, posvetovalni organ vlade, je pred odločanjem državnega zbora o posvetovalnem referendumu in resoluciji o miroljubni uporabi jedrske energije poslance pozval, naj odločanje preložijo. Poslansko večino za oba dokumenta sicer že nekaj časa zagotavljajo Svoboda, SDS, NSi in SD, kar je bilo jasno ob obravnavi teh dokumentov v odborih državnega zbora.

»Namesto da bi se argumentirano odločali o strukturi nacionalne energetske mešanice, se odločamo, ali bomo gradili Jek 2, pri čemer politika, stroka in javnost še nimajo zadostnih podatkov in podrobnih informacij o projektu in delovanju nove elektrarne. Ekonomski model drugega bloka jedrske elektrarne ni jasen, ker ni ustrezno razdelana celotna ekonomsko-finančna shema gradnje in delovanja. Prav tako ni jasno, kdo bo porok za investicijo in pod kakšnimi pogoji.

Posledično tudi ni jasno, kakšna naj bi bila pričakovana proizvodna tržna cena energije na megavatno uro,« pravijo v podnebnem svetu, ki ga sestavljajo dr. Hojka Kraigher, dr. Maja Simoneti, dr. Jonas Sonnenschein, dr. Žiga Zaplotnik, dr. Griša Močnik, dr. Niko Samec, dr. Andreja Kutnar, dr. Dunja Bandelj in dr. Franci Gabrovšek.

Podnebni svet je poslance državnega zbora zato pozval, naj preložijo odločanje o resoluciji o dolgoročni miroljubni uporabi jedrske energije v Sloveniji in spremenijo časovnico referenduma o projektu gradnje drugega bloka (Jek 2) do časa, ko bo na voljo dovolj podatkov za sprejetje odločitve.

Letošnji referendum, če je sploh potreben, pa naj bo namenjen odločanju o uporabi jedrske energije v Sloveniji. »Za optimalno in dolgoročno vzdržno porabo močno omejenih javnih sredstev za naložbe v razogljičenje so ključne dodatne informacije in strokovne podlage o projektu Jek 2 in njegovi ekonomiki,« pravijo.

Mlade za podnebno pravičnost zanima razkorak v ceni

Mladi za podnebno pravičnost pa so pred državnim zborom pripravili konferenco, na kateri so opozorili, da so že pred mesecem pripravili predlog novega referendumskega vprašanja. »Ali ste za to, da investitor in pristojne državne ustanove pospešijo pripravo in pridobitev tehničnih, ekonomskih, okoljskih, družbenih in prostorskih analiz ter informacij, ki bodo podlaga za končno strokovno, transparentno in informirano odločitev o Jeku 2 na drugem referendumu in pri pridobivanju katerih bo zagotovljen celovit civilni nadzor?«

Dodali so tudi več predlogov, med njimi tudi tega, da cena elektrike iz nove jedrske elektrarne ne bi smela preseči 70 evrov za megavatno uro. Zdaj jih zanima, kako so v Gen energiji izračunali stroškovno ceno elektrike iz Jeka 2 pri 66 evrih, direktor Elesa Aleksander Mervar pa jo je ocenil na najmanj 125 evrov za megavatno uro.