Slovenski muzeji danes vabijo na poletno muzejsko noč, ki tradicionalno poteka že od leta 2002. Gre za največjo promocijsko akcijo slovenskih muzejev in galerij, ki se ji pridružujejo tudi drugi zavodi in ustanove. Letos je 79 muzejev, galerij in drugih zavodov brezplačen in pester program pripravilo na 162 prizoriščih in vabijo na 357 dogodkov.

Tudi letos se je akciji pridružilo nekaj ustanov, ki sodelujejo prvič, so sporočili iz Skupnosti muzejev Slovenije, ki organizira poletno noč.

Letošnja že 22. poletna muzejska noč bo po vsej Sloveniji z vodstvi po različnih razstavah ter z izkustvenimi delavnicami, predstavitvami, pogovori, koncerti, filmskimi projekcijami in drugimi dogodki vabila, da čas med 18. uro in polnočjo obiskovalci v prostorih muzejev, galerij in drugih ustanov namenijo kulturni dediščini, umetnosti, kulturi in zgodovini.

12. po vrsti se poletni muzejski noči med drugimi pridružuje državni zbor. V Pomurskem muzeju Murska Sobota pa bodo odprli nove prostore prenovljenega dela stalne razstave Ljudje ob Muri. Vabi recimo tudi nočni obisk Pomnika miru na Cerju.

V Piranu bodo med drugim v Pomorskem muzeju Piran odprli razstavo o zgodovini Tartinijevega spomenika ter gostujočo razstavo Mestnega muzeja Umag z naslovom Trnki in mreže - izkoriščanje morja v antiki in zgodnjem srednjem veku. V pivškem Parku vojaške zgodovino pa vabijo na odprtje gostujoče razstave Varšavska vstaja 1944.

Koordinacijo 22. Poletne muzejske noči sta letos prevzela Posavski muzej Brežice ter Muzej športa, ki deluje kot organizacijska enota Slovenskega šolskega muzeja.