Jelinčič in Stevanović dosegla zunajsodno poravnavo

Predsednik SNS Zmago Jelinčič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović sta dosegla zunajsodno poravnavo, potem ko je Stevanović Jelinčiču zagrozil s tožbo zaradi več javnih izjav. Jelinčič se je Stevanoviću na facebooku javno opravičil.

Jelinčič je v objavi na facebooku zapisal, da preklicuje neresnične in žaljive izjave, ki jih je o Stevanoviću javno podal maja letos, »ker je bil s strani določenih oseb zaveden«.

Zoran Stevanović FOTO: Črt Piksi

»V politiki se soočam z marsičim – od lažnih člankov, podtikanj in poskusov diskreditacije do pritiskov sistema. A resnica ima vedno zadnjo besedo. To opravičilo vidim kot pomembno sporočilo, da nihče ni nedotakljiv, ko prestopi mejo,« je pri tem zapisal Stevanović.

Iz stranke Resni.ca pa so dodali, da bodo tudi v prihodnje nasprotovali širjenju laži in blatenju ter se zavzemali za odprto, pošteno in odgovorno politično kulturo.