Jernej Vrtovec: Od Titove ceste do najverjetnejšega novega predsednika NSi

»Ukvarjali se bomo predvsem s seboj,« je bil jasen Vrtovec, ki pa ni želel napovedovati, na koliko mandatov sam meri po prihodnjih volitvah, ali bodo nanje odšli sami in kaj bodo z že sprejetim sklepom stranke pod vodstvom Mateja Tonina, da v vlado pod vodstvom Janeza Janše ne gredo.

Vse to so bile pasti, v katere se je ujela v zadnjem mandatu NSi, in v stranki preprosto niso več videli odgovora, ki ne bi vključeval menjave na njenem čelu. Vrtovec je te čeri tudi s svojimi izkušnjami nekdanjega dolgoletnega piarovca – to funkcijo je opravljal do leta 2014 – za zdaj odmaknil na čas po volitvah.