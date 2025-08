Pred menjavo predsednika NSi: Cilj je razvojna koalicija, izključevali ne bomo

Simbolično je ob 25. obletnici stranke podpredsednik Jernej Vrtovec napovedal svojo kandidaturo za predsednika stranke. Ali bo imel na volilnem kongresu 13. septembra protikandidata, za zdaj še ni jasno. Prijave zbirajo še dober mesec. A Vrtovec ima podporo Mlade Slovenije in tudi poslanske skupine. Da ne bo kandidiral in da ima Vrtovec ob tem njegovo podporo, je ob tem napovedal tudi vodja poslancev Janez Cigler Kralj. Zato se zdi malo verjetno, da bi lahko bil izvoljen kdo drug.

Vrtovec je napovedal, da se bo zavzemal za razumne davke in pravično Slovenijo, kjer so vsi enaki pred zakoni. Njegova ključna prizadevanja pa bodo za razvojno koalicijo po naslednjih volitvah, ki si bo zadala tri ali štiri ključne poudarke za prihodnost te države. Kot ocenjujejo v NSi, namreč kritično zaostajamo za drugimi državami, ki smo jim bili včasih za vzor. Kot primer je na primer navedel, da so neto plače na Hrvaškem že skoraj tako visoke kot v Sloveniji.

Večji potencial po njegovi oceni nudi desnosredinska koalicija, a pravi, da ne izključuje nobenega. Po parlamentarnih volitvah bo po njegovi oceni šele jasno, kakšno koalicijo bo mogoče ustvariti. »Ukvarjali se bomo predvsem s seboj,« je bil jasen Vrtovec, ki pa ni želel napovedovati, na koliko mandatov sam cilja po naslednjih volitvah, ali bodo nanje odšli sami in kaj bodo z že sprejetim sklepom stranke pod vodstvom Mateja Tonina, da v vlado pod vodstvom Janeza Janše ne gredo.

Tonin je ocenil, da je to tudi razlog za njegov predčasni odhod, a v stranki večina ne deli te njegove interpretacije.

Na vprašanje, kako bi na NSi lahko vplivala zadnja ovadba štirih vidnih članov – tudi zoper Vrtovca, Cigler Kralja in Tonina, pa je Vrtovec odgovoril, da ne bo in da pričakuje, da jo bo tožilstvo zavrglo. Spomnil je, da je ovaden tudi predsednik vlade Robert Golob.