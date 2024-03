Kaj je Andrejo Katič naučil primer Bavčar?

Na državnem odvetništvu prihodnji teden pričakujejo prvi val zahtevkov sodnikov, za katere so se odločili zaradi nespoštovanja odločbe ustavnega sodišča o plačah sodnikov. Nekaj jih je že bilo vloženih, neuradno pa jih v sredo pričakujejo še približno tristo. Kandidatka za novo pravosodno ministrico Andreja Katič, ki se bo danes predstavila pred pristojnim parlamentarnim odborom, se do tega problema še ni opredelila. Pričakovati je, da bo danes razkrila, kakšno rešitev predvideva vlada pri vprašanju plač sodnikov in tožilcev.

»Sodstvo, tožilstvo in tudi policija naj opravljajo svoje naloge samostojno in neodvisno, skladno z ustavo, zakonom ter mednarodnimi standardi. Velikokrat sem že prejela neodobravanje nekaterih, ker nisem hotela kritizirati dela deležnikov, pa tudi drugih resorjev, a kljub temu naj povem, da bom tako ravnala tudi v prihodnje. Naj kot podkrepitev tej moji odločitvi izpostavim sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Bavčar proti Sloveniji, ki opozarja na posebno politično funkcijo ministra za pravosodje, da je v konkretnem primeru minister, pristojen za pravosodje, par exellence utelešal politično oblast, odgovorno za organizacijo in pravilno delovanje sodišč. Zato bi moral biti še posebej previden, da ne bi izrekel ničesar, kar bi lahko dajalo vtis, da želi vplivati na izid postopka pred višjim sodiščem,« komentira Andreja Katič.

Po njeni današnji predstavitvi - glede na odzive koalicijskih strani - na njeno imenovanje na funkcijo, ki jo je že opravljala, prihodnjo sredo na plenarnem zasedanju državnega zbora ni pričakovati.

Za ministrico za pravosodje je bila prvič imenovana leta 2018 v vladi Marjana Šarca, funkcijo je opravljala do izteka mandata leta 2020. Zdaj se vrača v resor, katerega ugled je močno okrnjen. Zatrjuje, da želi v smislu afere ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti in ob sumih domnevnih nepravilnosti pri drugih poslih ministrstva na resorju, ki ga bo prevzela, delati transparentno.

»Ne bom privolila v to, da je bilo vse narobe. Ne bom pa ničesar pometala pod preprogo, pogledali boste lahko vse dokumente, predvsem pa želim transparentno opravljati svoje delo tudi v prihodnje. Marsikaj je dobro zastavljeno in verjamem, da bom nadaljevala, kar je moja predhodnica tudi začela,« je napovedala.

A tako kot uresničitvi ustavne odločbe o plačah sodnikov se gotovo tudi ne bo mogla izogniti preverjanju morebitnih nepravilnostih pri več poslih ministrstva, ki smo jih razkrili tudi v Delu v preteklih dneh.