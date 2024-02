Iz omare Dominike Švarc Pipan padel še en okostnjak

V nadaljevanju preberite:

Kandidatka za pravosodno ministrico Andreja Katič se bo pred jutrišnjo predstavitvijo v državnem zboru danes še enkrat oglasila v kabinetu predsednika vlade. V tokratnem pogovoru se bo seznanila z aktivnostmi za rešitev vprašanja plač sodnikov in tožilcev, ki jih vodi ministrstvo za javno upravo. Katičevo pa po prevzemu ministrske funkcije čaka tudi reševanje nekaterih zgodb, ki kažejo elemente korupcije.

Na seznamu 62 najemnih pogodb, po katerih ministrstvo za pravosodje plačuje najemnine za potrebe sodišč, državnega tožilstva in državnega odvetništva, je pri najemni pogodbi za celjsko tožilstvo poseben zaznamek. Opozarja, da je objekt 1. januarja letos dobil novega lastnika. V pogodbi so se dogovorili, da bodo stavbo za potrebe celjskega tožilstva najeli za deset let, z možnostjo petletnega podaljšanja. Iz dokumenta, ki smo ga pridobili v uredništvo, je razvidno tudi, da so se s podpisom te pogodbe izrecno dogovorili, da najemnik ne more enostransko odpovedati pogodbe pred iztekom desetih let. Po podpisu pogodbe se je vrednost stavbe povišala - in dobila je novega lastnika. Še en posel, ki je očitno vreden pozornosti kriminalistov.