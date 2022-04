Je odredba za ničnost odmere večmilijonskega davka spisana?

V nadaljevanju preberite:

Igor Bavčar, osamosvojitelj, nekdanji visoki politik LDS, minister in gospodarstvenik, je na vrhovno sodišče vložil zahtevek za revizijo postopka, v katerem so mu dacarji pred leti odmerili 3,5 milijona evrov dohodnine. V tem postopku je Furs pred kratkim prejel zahtevo za ničnost odmere tega davka. Strokovno mnenje, na katerem temelji Bavčarjev zahtevek za revizijo postopka, je napisal Jernej Podlipnik, davčni strokovnjak in predavatelj na Fakulteti za državne in evropske študije. Podlipnik, sicer zunanji sodelavec Fursa. Odredba o ničnosti je po neuradnih informacijah spisana, pri čem vse bi pomagala Bavčarju? In kje se je njegova pot križala z Robertom Golobom?