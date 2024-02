Višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za Bavčarja in Golubića

V nadaljevanju preberite:

»Postopkov v teku ne komentiram, tudi ne razpleta na prvi stopnji. Zdaj pa, ko je zadeva pravnomočno zaključena, lahko povem, da sem zelo zadovoljen, saj je koprsko višje sodišče v celoti zavrnilo pritožbo tožilstva na prvostopenjsko oprostilno sodbo,« je povedal Aljoša Dežman, odvetnik Igorja Bavčarja.

Kazenski postopek proti Igorju Bavčarju in Miroslavu Golubiću se je nanašal na posel z Intereuropinimi delnicami, pri čemer ju je obtožnica bremenila oškodovanja koprskega holdinga Istrabenz za 3,7 milijona evrov ter pridobitve koristi Maksimi Holding v višini 3,1 milijona evrov. Tožilstvo je trdilo, da je leta 2007 Istrabenz vstopil v posel med Maksimo Holding in Banko Celje ter odkupil paket delnic Intereurope po dogovorjeni ceni, ki je bila nižja od tržne, ter tako nase prevzel finančno izgubo. Bavčar, ki je vodil Istrabenz in obenem lastniško obvladoval Maksimo Holding, je bil obtožen zlorabe položaja, Golubić kot predsednik uprave Maksime Holding pa, da mu je pomagal.

