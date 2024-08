Kako bomo kupovali patrie

Kot je napovedal Robert Golob, predsednik vlade, na novega obrambnega ministra čaka tudi nakup osemkolesnikov, ki jih bo država kupila namesto odpovedanih boxerjev. Sam je sicer že nakazal, da bomo kupili finske patrie. Kakšna bo njihova končna cena – izhodišče je 106 vozil za 695,2 milijona evrov –, še ni znano. Javnost naj bi o tem obvestili, ko bosta znana obseg in dinamika nakupa. Tega si želi slovenska stran izvesti po načelu vlada vladi, toda tu naj bi se zapletalo. Finska tega načela menda ne uporablja, zato se omenja možnost tripartitne pogodbe s proizvajalcem patrij, ki je v večinski lasti države, in finskim obrambnim ministrstvom. To smo preverjali tudi pri zadnjih, a so nam odgovorili, da v tej fazi, ko formalnih odločitev še ni, podrobnosti ne komentirajo. »Lahko le potrdimo, da pogajanja med obrambnima ministrstvoma dobro napredujejo in se bodo nadaljevala,« so sporočili.

To tudi pojasnjuje Golobove izjave po srečanju s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom, ko je dejal, da se je želel prepričati, da dejansko usklajevanje ponudbe poteka med obema ministrstvoma. »To je zelo pomembno, ker vsi vemo, kakšen vtis je pustila Patria pred leti, ko je poskušala neposredno in tudi z vpletanjem določenih posrednikov v poslu pridobiti ta posel,« je izjavil julija ob robu vrha Nata.

Poleg Finske je Slovenija po pozivu k oddaji ponudb dobila še ponudbo Poljske za vozila rosomak-L, Romunije za vozila piranha 5 in Italije za vozila frecia.