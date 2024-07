Namesto boxerjev bomo predvidoma kupili osemkolesnike patria

»Procesi znotraj vojske in ministrstva za obrambo, ki so trajali skoraj dve leti, so pripeljali do izbora - zaenkrat bom rekel favorita oziroma najugodnejšega ponudnika, to je finska Patria,« je po poročanju STA ob robu vrha Nata v ZDA dejal premier Robert Golob, ki je v sredo o nakupu osemkolesnikov govoril tudi s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom.

Kot je znano, je ministrstvo k oddaji ponudb za osemkolesnike pozvalo Finsko, Poljsko, Romunijo in Italijo. Od Finske je prejelo ponudbo za vozila patria XP, od Poljske za vozila rosomak-L, od Romunije za vozila piranha 5 in od Italije za vozila frecia.

Pogajanja med ministrstvoma obeh držav naj bi še potekala, prav tako pa še ni povedal za koliko osemkolesnikov gre in kakšna bo cena. Javnost naj bi o tem še obvestili, ko bosta znana obseg in dinamika nakupa, še navaja STA.

Tako tudi še ni znano, ali je ministrstvo za obrambo izpolnilo nalogo, ki jo je dobilo ob odstopu od 343,43-milijonske pogodbe za nakup 45 vozil boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), da s 400 milijoni manj izoblikuje srednjo bataljonsko bojno skupino in srednji bojni izvidniški bataljon.

Kaj pa cena odstopa? Odškodnina nemškemu proizvajalcu je znašala 3,3 milijona evra, stroški za administrativni proračun pa okoli milijon evrov. Pogajanja in usklajevanja pa naj bi sodeč na zadnji odgovor ministrstva za obrambo na poslansko vprašanje prejšnji mesec potekala še glede t. i. vstopnih stroškov oziroma povračila razvojnih stroškov OCCAR v višini 7,2 milijona evrov. Sloveniji je bila ponujena možnost plačila polovične vsote vstopnih stroškov, a si na ministrstvu želijo, da bi nas v celoti oprostili neposrednega plačila vstopnih stroškov. Formalno tako Slovenija iz OCCAR še ni izstopila.