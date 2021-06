Kako do (digitalnega) potrdila PCT

Kje dobim potrdilo PCT?



Evropsko digitalno covidno potrdilo naj bi zaživelo 1. julija.



Trenutno se vse vrti okoli treh črk: PCT. Torej: prebolel, cepljen ali testiran. Za vse več storitev, predvsem pa za prehod čez mejo je potrebno potrdilo, ki dokazuje eno izmed omenjenih možnosti, s katero se izkazujemo, da smo predvidoma zaščiteni pred virusom. Do zdaj smo, denimo, potrdilo o preboleli bolezni dobili pri osebnem zdravniku, spišejo in natisnejo nam ga tudi, ko se testiramo, pri cepljenju dobimo kartonček. Seveda si vsi želimo poenostavitve, da bi vse to imeli v priročni aplikaciji na telefonu. To bo omogočalo evropsko digitalno covidno potrdilo, ki naj bi zaživelo 1. julija. Ali bo Slovenija že na tem vlaku, še ni jasno, saj smo še v poskusni fazi, je pa minister za zdravje Janez Poklukar dejal, da imamo vsaj vse podatke zbrane na enem mestu – zVEM.Vsi izvidi, ki so podlaga za izdajo enotnega covidnega potrdila PCT, so že zbrani na enem mestu. Do izvidov, testov, receptov lahko sami enostavno dostopate na portalu http://zvem.si, je povedal minister Poklukar. S tega mesta si lahko podatke natisnete. Za dostop do portala zVEM je potrebna digitalna identiteta oziroma kvalificirano digitalno potrdilo (sigenca, poštarca, AC NLB, halcom CA).Ne. Po besedah Poklukarja bomo na portalu zVem kmalu lahko pridobili tudi evropsko digitalno zeleno potrdilo, ki bo omogočalo lažji prehod meja in potovanja po EU. Kot je dejal, na NIJZ trenutno intenzivno pripravljajo to potrdilo, še v tem tednu je tako napovedan test produkcije z evropsko komisijo, »nato bomo videli, kdaj ga bomo lahko v Sloveniji uvedli«. Ko bo na voljo, se bo digitalna različica lahko hranila na mobilni napravi. Zaprositi je mogoče tudi za papirno različico. Obe sta opremljeni s kodo QR, ki vsebuje bistvene informacije, ter z digitalnim podpisom, ki dokazuje pristnost potrdila. Države članice so se dogovorile o skupnem modelu, ki se lahko uporablja za elektronsko in papirno različico za lažje prepoznavanje. Glede potrdila obstaja še nekaj dilem, je za STA povedal vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter, med drugim to, kje je starostna meja tistih, ki bodo potrebovali to potrdilo, kaj se bo zgodilo z osebami, ki so prebolele covid-19 in so bile enkrat cepljene ali pa so covid-19 prebolele in jim to mora nekdo potrditi, ter kako bo to zapisano v kodi QR. Po vsebini je verjetno najpomembnejše vprašanje, kako bo omogočena svoboda potovanja tistim, ki se ne morejo cepiti, je še opozoril Šter.Potrdila PCT pravzaprav zahteva vse več storitev oziroma delovnih mest. Pogoji PCT veljajo, denimo, v kongresni dejavnosti, pri dostopih do bazenov, seveda pa so ta dokazila nujna, če hočemo čez državno mejo. S potrdilom oziroma tudi kartončkom, ki ga dobimo pri cepljenju proti covidu-19, do uvedbe digitalnega covidnega potrdila lahko potujemo na Hrvaško in Madžarsko, za druge države pa je potrebno zdravniško potrdilo v vsaj dveh jezikih.Digitalno identiteto je treba pridobiti osebno. Za zdaj je bilo to možno na upravnih enotah, kjer pa je ravno zato v zadnjih dneh gneča. Vlada je zato razširila nabor prijavnih mest, kjer si lahko prebivalci zagotovijo digitalno identiteto. Poleg upravnih enot bodo to še cepilna mesta, Furs, centri za socialno delo in ministrstvo za pravosodje. Kot je pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, je ključno, da vsak prebivalec, ki še nima digitalne identitete, obišče eno od prijavnih točk in si jo zagotovi. Identificirati se mora z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Potrdili sigenca in smspass sta za državljane brezplačni, je dodal.Poklukar je odgovoril, da je na zVEM digitalni zdravstveni izvid, natisnjena različica je enakovredna kopija, natisne jo izvajalec neke storitve (denimo v cepilnih centrih). Ob tem pa lahko izvajalec storitev tudi zaračuna.