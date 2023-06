Kako izbrati popolno zdravstveno zavarovanje zase?

To pomeni, da si zagotovite tudi najboljšo oskrbo v primeru nepričakovane bolezni ali nezgode.Izbira dobrega zdravstvenega zavarovanja je zato ena najpomembnejših odločitev v vašem življenju.

Ključno je, da najdete zavarovanje, ki bo ustrezalo vašim potrebam in življenjskemu slogu. Zato razmislite, kakšne so vaše želje, potrebe in kaj sploh pričakujete od zdravstvenega zavarovanja. Dobro zdravstveno zavarovanje je v težkih trenutkih namreč izjemnega pomena.

V nadaljevanju preberite, kaj omogoča dobro zdravstveno zavarovanje in sklenitev katerega zavarovanja vam priporočamo mi.

Z dobrim zdravstvenim zavarovanjem hitreje do specialistov

Ko zbolite, si želite samo, da bi ozdraveli. Ob hujših boleznih, pri katerih potrebujete številne preglede pri specialistih, je ta želja še večja, saj ni hujšega kot dolge čakalne vrste za pregled. Dejstvo pa je, da zdravniki specialisti žal niso vedno najlažje dostopni. Dobro zdravstveno zavarovanje vam poleg številnih kritij lahko omogoča tudi, da preskočite čakalno vrsto in prejmete prednostno obravnavo pri zdravniku specialistu.

Pogovor z zdravnikom iz udobja vašega doma

Ena inovativnejših rešitev je zasebni videopogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine. Prek videokonferenčne aplikacije boste lahko o svojih zdravstvenih težavah spregovorili z zdravnikom, ki se vam popolnoma posvetil in odgovoril na vsa vaša vprašanja. Tako vam lahko na preprostejši način pomaga razrešiti zdravstvene težave in vas napoti k ustreznim specialistom.

Dobro zdravstveno zavarovanje vključuje številna kritja

Naj vas nizke cene zdravstvenih zavarovanj ne zavedejo. Raje preverite, katera kritja vsebujejo, in se za pravo zavarovanje zase odločite na podlagi tega. Poleg hitre napotitve k zdravniku specialistu in pogovora z zdravnikom na daljavo vam dobro zdravstveno zavarovanje omogoča tudi številna druga kritja, kot so zdravila na beli recept, kritje stroškov kontrolnih pregledov in še marsikaj.

Poskrbite za najboljšo oskrbo in sklenite zavarovanje Merkur Zdravje

Merkur Zdravje je zdravstveni paket, ki vam omogoča sklenitev štirih zavarovanj, samostojno ali v kombinaciji z drugimi. Tako si sestavite paket, ki je popolnoma prilagodljiv in primeren za vaše potrebe in življenjski slog: Merkur Bolezni, Merkur Operacije, Merkur Specialisti in Bolniška odsotnost z dela.

Z zdravstvenimi zavarovanji Merkur zavarovalnice, združenimi v paketu Merkur Zdravje, si torej izberete zavarovanje, ki vam najbolj ustreza. Odločitev o naboru produktov v sklopu zavarovanja Merkur Zdravje je popolnoma v vaših rokah!

Katere prednosti ponuja zdravstveno zavarovanje Merkur Zdravje?

Zavarovalni produkti v sklopu ponudbe zdravstvenega zavarovanja Merkur Zdravje predstavljajo celovito finančno zaščito tako v primeru bolezni, operacij kot daljše bolniške odsotnosti. Zagotavljajo še kako pomembno kritje stroškov izpada prihodkov v času bolezni oz. po njej.

V okviru ponudbe Merkur Zdravje vam tako ponujajo zavarovanje za kar 2 od 40 pogostih hudih bolezni, kritje stroškov v specialističnih ambulantah, zavarovanje za več kot 200 operacij in izplačilo v primeru daljše bolniške odsotnosti z dela.

Z Merkur Zdravje dobite največ za svoj denar!

Merkur zavarovalnica ohranja bližino in zaupanje svojih zavarovancev z nespremenjeno višino zavarovalne premije. Tako je na primer zavarovanje Merkur Specialisti zdaj še bolj popolno, saj združuje številna (tudi nova) kritja za isto višino premije. To pomeni, da boste za svoj denar dobili več. Zavarovanci lahko koristite tudi kritja, kot so kritje stroškov prvega in vseh nadaljnjih kontrolnih pregledov ter stroškov zdravila na beli recept. Nespremenjena pa ostaja dostopnost do zdravstvenih storitev.

Dr. Merkur dela vse dni v tednu

Poleg tega zavarovanje Merkur Specialisti ponuja še dodatne koristi, kot je brezplačna storitev Dr. Merkur, ki vam omogoča zdravniške posvete na daljavo, in to kar 365 dni v letu! Zdravnik je tako oddaljen le en klik, vi pa dobite zdravniški nasvet in pomoč tudi, ko ste daleč od doma.

Merkur Zdravje je nepogrešljivo za mirnejše življenje S sklenitvijo zavarovanja Merkur Zdravje ste lahko torej pomirjeni, da za svoj denar dobite karseda največ. Z njim boste poleg obiska zdravnika specialista brez čakalnih vrst, diagnostičnih preiskav, vedno več kritij in storitve Dr. Merkur deležni še mnogih drugih ugodnosti in storitev. V primeru dodatnih vprašanj vam z veseljem podajo več informacij na spletni strani ali na telefonski številki 080 28 55.

