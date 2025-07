Kako potekajo obnove slovenskih krajev, ki so jih prizadele ujme?

Od največjega požara v zgodovini Slovenije, ki je divjal na Krasu, bodo minila tri leta. Dobro leto pozneje je našo deželo prizadela vodna ujma, ki je največje opustošenje povzročila v Savinjski dolini in na Koroškem. Preverili smo, kako poteka sanacija prizadetih krajev, razkrili bomo težave in skrbi ljudi, ki jih je naravna nesreča potisnila v veliko stisko.

Na Krasu so obnovo narave začeli takoj po divjanju ognjenih zubljev med 15. in 31. julijem leta 2022. Zaenkrat so uredili in še urejajo številne nove požarne poti, učinkovitejše je tudi črpanje vode za gašenje.

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi

Tudi župani najbolj prizadetih krajev po vodni ujmi na Savinjskem in Koroškem so predstavili rezultate sanacije. Vsem je skupno, da je pred njimi še veliko dela. V Savinjski dolini so dokaj zadovoljni, a postopki potekajo prepočasi, zato je še vedno veliko ljudi brez novih domov.

V Črni na Koroškem imajo največ težav z iskanjem projektantov in izvajalcev. Rok Fazarinc, član sveta za obnovo, podrobno pojasnjuje, v kakšnem stanju so naši vodotoki in kakšna je poplavna varnost na najbolj izpostavljenih območjih.

In še ena novost: sistemu za alarmiranje ob naravnih nesrečah se bodo septembra pridružila še potisna sporočila za telefone, ki bodo lokacijsko omejena.

