Občani vse bolj nezadovoljni zaradi počasne popoplavne sanacije

Občino Cerkno so julija 2023 prizadele hude poplave, ki so povzročile ogromno škodo na infrastrukturi in prestrašile prebivalce, ki živijo ob prizadetih predelih. Ti ob vsakem neurju trepetajo, da bodo vodotoki prestopili struge in (znova) poškodovali objekte. Več kot 70 občanov je župana Gašperja Uršiča pred časom pozvalo, naj pojasni, kdaj bodo v občini naposled izpeljali protipoplavno sanacijo.

Prebivalci Cvetkove ceste, Glavnega trga, Bevkove ulice in Goriške ceste so v pismu zatrdili, da niso deležni obravnave, ki bi jim zagotavljala varno bivanje. Petega maja jih je, kot so zapisali, od uničujočih poplav ločilo le nekaj centimetrov, saj so bile varovalne pregrade, postavljene po katastrofalnih poplavah leta 2023, umaknjene brez pojasnila.

Župan Gašper Uršič je povedal, da so bila tedaj začasna varovala postavljena brez ustreznih izračunov in soglasij pristojnih institucij, zato je naročil njihovo odstranitev. Dejal je tudi, da so urejanje vodotokov, protipoplavna zaščita ter sanacija škode po neurjih in poplavah naloge države.

Glavni nosilec odgovornosti je ministrstvo za naravne vire in prostor, operativno raven izvaja direkcija za vode, da pa občine, četudi niso neposredno pristojne za urejanje vodotokov prvega reda, »skrbno sodelujejo pri načrtovanju ukrepov, opozarjanju na nujnost posredovanj ter usklajevanju s pristojnimi službami«.

Devet projektov, v teku dela na vodotoku in cesti

Kaj konkretno je bilo v občini Cerkno storjenega za zaščito infrastrukture, objektov in prebivalcev po juliju 2023? Župan poudarja, da so na domala celotnem območju Cerknega struge večjih vodotokov v mestu regulirane in obdane z zidovi različnih dimenzij, izvedb in kakovosti ter da so delo začeli že pred usodnimi poletnimi dnevi.

»Območje obdelave zajema naselje Cerkno ob obravnavanih vodotokih – Cerknici, Zapoški, Zajegrščici in Oresovki. Pri pripravi projektne naloge so se analizirale in predvidele rešitve za sedem različnih sklopov urejanja vodotokov v naselju,« je odgovoril na očitek občanov, da je kakovost njihovega bivanja zaradi počasne sanacije vodotokov slabša, kot bi lahko bila.

Neurje v Cerknem 5. maja letos je še dodatno poškodovalo ceste. FOTO: PGD Cerkno

Uršič je navedel devet izdelanih projektov in posebej omenil predvsem ureditev vodotoka Črne in plazu Zanjivč, medtem ko koncesionar trenutno izvaja dela na vodotoku Trševka ter lokalni cesti ob vodotoku v skupni vrednosti dva milijona evrov: »Na vodotoku Črna dolvodno je že opravljena sanacija, projekt za zgornji del pa pripravljen, vendar koncesionar za začetek izvajanja del potrebuje odobreni program oziroma pogodbo države. Za strugo Cerknice na odseku od konca Cerknega do Dolenjih Novakov je koncesionar izdelal hidrološko-hidravlično analizo ter idejno zasnovo ureditve Cerknice. S hidrološko-hidravlično analizo se je izkazalo, da bo treba poleg vodnogospodarskih ureditev urediti tudi mostove ter državno cesto. Šele s tem bo lahko zagotovljena poplavna varnost obravnavanega odseka in naselja Cerkno.«

Ker so z ureditvijo Cerknice povezane in zanjo nujno potrebne tudi ureditve državne ceste ter mostnih prečkanj, se občina z direkcijama za vode in infrastrukturo usklajuje za skupni sestanek, na katerem bodo poskušali najti idejne rešitve in proučiti možnosti skupnih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti.

Občani – med drugim jih moti odsotnost komunikacije župana, ki na njihovo pismo sploh ni odgovoril – so opozorili tudi, da so skladno z občinskimi navodili avgusta 2023 popisali višino škode, a da jim občina Cerkno ni odgovorila in da od države niso dobili nobenega izplačila.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so pojasnili, da so lastnikom stanovanj in stanovanjskih objektov, ki so v naravni ujmi 12. in 13. julija utrpeli škodo, poslali obvestila o možnosti vključitve v postopek za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče.

Župan Gašper Uršič na pismo občanov ni odgovoril.

Tisti, ki obvestila niso prejeli, a menijo, da so do sredstev za obnovo stanovanja ali stanovanjskega objekta upravičeni, se lahko v postopek vključijo sami. Izpolniti morajo dokumentacijo in jo do 31. decembra poslati na naslov ministrstva. Enako je tudi s tistimi, ki so utrpeli škodo med 17. julijem in 3. avgustom 2023.

Sredstva se v obeh primerih lahko dodelijo, če je škoda nastala kot posledica zemeljskega plazu, udora ali poplave, ne pa drugih vremenskih nevšečnosti (toča, neurje, vihar), prav tako mora biti upravičen strošek obnove stanovanja ali stanovanjskega objekta, ki se dokaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma računi. Za 12. in 13. julij nad limitom 3700 evrov, v drugem primeru (med 17. julijem in 3. avgustom) pa nad limitom 2700 evrov.

Škoda po poplavah je bila ogromna, sanacija poteka počasi. FOTO: Tine Venko

Časovnica izvedbe del ni znana

Na direkciji za vode so povedali, da so sklenili pogodbo z občino Cerkno o sofinanciranju izvedbe celovitih ukrepov na območju naselja Cerkno v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Prav to, da se je po poplavah delalo bolj ali manj (zgolj) v zaledju, ne pa v največjem naselju samem, je pri številnih občasnih povzročilo nezadovoljstvo. Omenjeni projekt direkcije in občine obsega več odsekov, od katerih sta v obravnavi ostala dva: ureditev na vodotoku Cerknica ob Cvetkovi cesti in Bevkovi ulici do vtoka Zapoške ter ureditev na Zapoški do njenega vtoka v Cerknico.

Za oba odseka je izdelana projektna dokumentacija, vendar mora biti pred dokončno potrditvijo še usklajena s hidrotehnično-hidrološko-hidravlično študijo, ki je v postopku recenzije. Časovnica izvedbe del še ni znana.

Župan Uršič je na vprašanje, kako je s čiščenjem naplavin oziroma vzdrževanjem struge ter njeno poglobitvijo na ogroženem območju, odgovoril, da so se po neurju, ki je 5. maja zajelo območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, na terenu izvedla nujna interventna dela v skupni vrednosti dobrih 255.000 evrov.

Cilj je bil zagotoviti pretočnost strug ter zmanjšati neposredno nevarnost za lokalno prebivalstvo in infrastrukturo. V teku je tudi popis škode na vodnogospodarski infrastrukturi, ki bo v nadaljevanju podlaga za izvedbo sanacijskih del po potrjenem sanacijskem programu.